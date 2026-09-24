'55세 미혼' 김혜수, 앞치마 두르니 새색시 비주얼 "건강한 추석 보내세요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김혜수가 앞치마를 두른 단아한 모습으로 추석 인사를 전했다.

김혜수는 24일 자신의 계정에 "건강하고 즐거운 추석 연휴 보내세요"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

사진 속 김혜수는 셔츠에 앞치마를 두른 채 양손으로 정갈하게 차려진 전 한상을 들고 있다. 헤어스타일 또한 단정하게 묶어 깔끔한 분위기를 자아낸다. 평소 작품에서 보여주던 카리스마와는 또 다른 친근하고 단아한 모습이 눈길을 끈다.

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특히 앞치마 차림에도 또렷한 이목구비와 작은 얼굴이 돋보이며, 마치 명절을 맞은 새색시를 연상케 하는 단정한 분위기를 풍긴다. 소박한 명절 풍경 속에서도 김혜수 특유의 우아한 매력이 고스란히 드러난다.

한편 김혜수는 올해 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연했다. 해당 작품은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히는 내용을 그린 블랙코미디다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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