박수홍♥김다예, 기내 민폐 논란 후 SNS 재개.."두돌 앞 훌쩍 큰 재이♥"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 항공기 출발 지연 논란 이후 SNS 활동을 재개하며 딸 재이 양의 근황을 전했다.

김다예는 24일 자신의 계정에 "두 돌을 한 달 앞두고 ♥ 훌쩍 큰 재이"라는 글과 함께 딸 재이 양의 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진 속 재이 양은 어느새 훌쩍 자란 모습으로 눈길을 끈다. 두 돌을 한 달 앞둔 만큼 부쩍 성장한 딸 재이의 모습이 흐뭇함을 안긴다.

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앞서 박수홍 가족은 괌 여행을 떠나는 과정에서 항공기 출발 지연 논란에 휩싸였다. 당시 박수홍은 가족과 함께 괌행 비행기에 탑승했다가 딸이 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복했고, 이 과정에서 항공편 출발이 약 1시간 지연됐다.

이후 온라인상에서는 박수홍 가족의 행동을 두고 이른바 '민폐 논란'이 불거졌다. 논란이 이어지자 박수홍은 직접 입장을 밝히며 승객과 항공사 측에 사과했다.

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박수홍은 당시 "미숙한 판단"이었다며 자신의 행동에 대해 사과하고, 항공기 출발 지연으로 불편을 겪은 승객들에게 미안한 마음을 전했다.

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이후 박수홍과 김다예는 약 4주간 유튜브와 SNS 활동을 중단했지만 최근 다시 재개하며 팬들의 반가움을 자아냈다.

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한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼했으며, 지난해 딸 재이 양을 품에 안았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com