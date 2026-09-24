'갑상생암 투병' 박소담 "수술 후 팔 안 들려, 6년 필라테스로 극복"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 갑상샘암을 투병했던 배우 박소담이 6년간 몸과 마음을 돌보며 이어온 필라테스 일상을 공개했다.

박소담은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '소담소담 PARKSODAM'에 '오늘도 천천히, 단단하게 | 나를 돌보는 시간'이라는 제목의 영상을 게재했다. 혼자 떠난 일본 마쓰야마 여행을 담은 첫 브이로그가 "세상 무해한 안정형 유튜브", "시간 순삭"이라는 구독자들의 호응을 얻으며 다음 콘텐츠를 향한 기대가 높아진 가운데, 이번에는 꾸준히 해온 필라테스 수업을 카메라에 담았다.

영화 '경주기행' 개봉으로 설레는 마음에 잠을 설쳐 5시간밖에 자지 못했다는 박소담은 이날도 필라테스 센터로 향했다. 이곳을 "내게 가장 편안한 공간"이라고 소개한 그는 몸의 균형을 바로잡고 스트레칭과 근력 운동을 함께 할 수 있어 꾸준히 수업을 받고 있다며 "컨디션이 좀 안 좋을 때에도 다녀오면 오히려 몸이 가벼워지는 느낌이 든다"고 말했다.

Advertisement

박소담은 수술 후 팔이 들리지 않아 힘들었던 때에도 필라테스를 계속해왔다고 밝혔다. 수업을 거듭하며 몸의 균형을 조금씩 되찾았다는 그는 "덕분에 건강한 모습으로 여러분을 만날 수 있게 됐다"고 했다.

수업이 시작되자 박소담은 호흡을 가다듬으며 어려운 동작을 하나씩 해냈다. 탄탄한 코어와 유연성을 보여주는 한편, 중간중간 자신의 움직임을 모니터링하며 자세를 꼼꼼히 바로잡았다. 박소담은 "이렇게 하기까지 6년이 걸렸다"고 털어놨다.

Advertisement

새내기 유튜버 박소담은 팬카페 '소담도담'에 보고 싶은 콘텐츠를 묻고, 팬들이 보내준 의견을 모아 채널을 꾸려가겠다는 뜻도 밝혔다. 혼자 떠난 여행부터 6년째 이어온 필라테스까지 자신의 일상을 하나씩 꺼내 보인 만큼, 앞으로 '소담소담'을 통해 팬들과 어떤 이야기를 나눌지 기대를 모은다.