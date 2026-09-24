“엄마 닮았다”던 곽튜브 子, 200일 사진 보니 아빠 붕어빵..폭풍성장 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 겸 방송인 곽튜브(곽준빈)가 생후 200일을 맞은 아들과 함께한 특별한 순간을 공개했다.

곽튜브는 24일 자신의 SNS에 "우리 아들 녀석 200일 기념 셀프사진. 즐거운 추석 행복한 연휴 되세요!"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 곽튜브는 생후 200일이 된 아들을 품에 안은 채 행복한 미소를 짓고 있다. 아빠 품에 안긴 아들 역시 카메라를 바라보며 귀여운 매력을 뽐내 훈훈함을 자아냈다.

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특히 시선을 사로잡은 것은 꼭 닮은 부자의 모습이다. 아빠 곽튜브와 아들의 얼굴이 붕어빵처럼 닮아 있어 보는 이들의 미소를 자아냈다.

이에 팬들 역시 "애기가 아빠 얼굴만 닮은게 아니라 발도 똑같다" "너무 귀여운 부자" "인물이 갈수록 좋아지네"등 댓글을 달기도 했다.

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앞서 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하 공무원인 아내와 비공개 결혼식을 올렸다.

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이후 지난 3월 24일에는 직접 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 득남 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 당시 공개된 사진에서 아들은 엄마를 닮은 또렷한 눈망울로 눈길을 끌었다.

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곽튜브는 당시 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라고 소감을 전하며 아빠가 된 벅찬 마음과 가장으로서의 책임감을 드러냈다.

아들의 생후 200일을 맞아 함께 찍은 사진을 공개하며 행복한 근황을 전한 곽튜브에게 팬들의 축하와 응원이 이어지고 있다.