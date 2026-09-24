조인성 "사랑한다" 고백에…박정민, 단 한 글자로 끝낸 충격 답장 "쪽"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조인성과 박정민의 남다른 '브로맨스'가 공개됐다.

23일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에는 베니스국제영화제를 찾은 조인성과 백은하 영화 저널리스트의 인터뷰가 공개됐다. 조인성은 영화와 연기에 대한 이야기를 나누던 중 절친한 후배 박정민을 언급하며 두 사람의 유쾌한 관계를 드러냈다.

이날 백은하는 "오늘 인터뷰를 앞두고 박정민 배우한테 '조인성이라는 사람 어떤 것 같냐'고 물어봤다"며 박정민에게 직접 들은 조인성에 대한 평가를 공개했다.

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박정민의 답변은 예상 밖이었다. 그는 조인성을 두고 "거의 스님의 너그러움과 현명함을 가지신 분인데 대한민국 불교는 연예계에 큰 어른을 뺏겼다"고 표현했다고.

이어 "싸움을 잘하는 느낌이 강하고, 앞에서 봐도 뒤에서 봐도 키가 크고 잘생겼다"고 덧붙였다. 진지한 칭찬과 장난기 넘치는 표현이 절묘하게 섞인 박정민의 평가에 현장에는 웃음이 터졌다.

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이를 들은 조인성은 박정민과 최근 나눈 문자 메시지까지 공개하며 화답했다.

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조인성은 "얼마 전에 문자로 '사랑한다' 이렇게 하다가…"라며 박정민과 연락을 주고받았던 상황을 떠올렸다. 당시 박정민이 조인성에게 할 이야기가 있어 문자를 보냈고, 대화를 나누던 조인성이 "사랑한다"고 하자 박정민은 마지막 답장을 짧고 강렬한 "쪽"으로 마무리했다고.

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조인성은 당시 상황을 설명하며 웃음을 터뜨린 뒤 카메라를 향해 "고맙다, 정민아"라고 말해 두 사람의 각별한 사이를 다시 한번 보여줬다.

두 사람의 인연은 작품에서도 이어지고 있다. 조인성과 박정민은 류승완 감독의 영화 '휴민트'에서 함께 호흡을 맞췄다. 류 감독은 앞서 '밀수' 촬영을 마친 뒤 두 배우를 전면에 내세운 영화를 만들고 싶었다며 조인성과 박정민이 '휴민트'의 출발점이었다고 밝힌 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com