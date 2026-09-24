하원미, 교민들의 '충격 뒷담화'에 ♥추신수 폭발…"성형 너무 많이 해 얼굴 이상"

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[스포츠조선 이지현 기자] 추신수의 아내 하원미가 미국 생활 중 자신의 외모를 험담하는 교민들의 이야기를 바로 옆자리에서 듣게 된 아찔한 일화를 공개했다. 당시 남편 추신수는 아내를 향한 험담에 자리에서 일어나 상대방을 확인하려 했다고 한다.

23일 유튜브 채널 '하원미'에는 '[미국편] 하원미의 미국에서 주부로 살아남기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 하원미는 미국 텍사스 집을 정리하던 중 과거 방송 출연 이후 겪었던 일을 떠올렸다. 추신수와 함께 JTBC 예능 프로그램 '이방인'에 출연하며 얼굴과 일상이 대중에게 알려졌던 시기였다.

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하원미는 "첫 방송이 나가고 다음 날 점심때 남편과 쌀국수를 먹으러 갔다"고 운을 뗐다. 한식당도 아닌 쌀국수집이었지만 우연히 근처 테이블에서 한국어가 들려왔다고.

특히 당시 식당은 테이블 사이에 큰 벽이 있어 옆자리 사람들의 모습은 보이지 않고 목소리만 들리는 구조였다고 한다.

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하원미는 처음에는 별다른 생각 없이 식사를 이어갔지만, 옆자리의 대화 주제가 갑자기 자신과 추신수로 바뀌면서 당황했다.

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그는 "갑자기 우리 이야기를 하더라"며 당시 옆자리 손님들이 "어제 추신수 방송하던데 봤어?", "재수가 없어서 2배속으로 빨리 돌려서 봤다"고 말했다고 전했다.

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여기에 자신을 향한 외모 평가까지 이어졌다. 하원미는 "'그 여자는 성형수술을 너무 많이 해서 얼굴이 이상하더라'고 하면서 욕을 엄청나게 하더라"고 회상했다.

바로 옆에서 아내를 향한 험담을 듣게 된 추신수는 가만히 있지 못했다. 하원미는 "남편이 일어나서 누군지 보려고 했다"고 밝혔다.

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하지만 오히려 추신수를 말린 건 하원미였다. 그는 "보면 뭐 할 거냐. 싸울 거냐. 그냥 있으라고, 괜찮다고 했다"고 당시 상황을 설명했다.

이후 옆자리 사람들이 식당을 나가면서 뜻밖에도 얼굴까지 확인하게 됐다. 식당 밖이 유리창으로 돼 있어 지나가는 모습이 그대로 보였기 때문이다.

하원미는 "'내 욕하는 사람들이 저런 사람들이구나' 싶었다"고 씁쓸했던 당시 심경을 털어놨다. 방송이나 유튜브 활동이 활발하지 않았던 당시 자신을 향한 이유 없는 반감에 상처를 받기도 했다고. 하원미는 "초반에는 유튜브도 안 하고 방송도 안 나왔는데 대놓고 싫어하는 사람들이 있었다"고 말했다.

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다만 시간이 흐른 지금은 악성 반응을 받아들이는 마음도 달라졌다. 하원미는 "지금은 괜찮다"며 외모가 화제가 되면 오히려 "'되게 예쁘게 나왔나 보네' 한다"고 웃었다. 이어 "못생기게 나오면 그렇게 싫어하지도 않는다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 하원미는 2002년 추신수와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸 하나를 두고 있다. 추신수는 메이저리그에서 오랜 기간 활약한 뒤 한국 프로야구 무대로 돌아와 선수 생활을 이어갔으며, 은퇴 후에도 다양한 방송과 야구 관련 활동을 통해 대중과 만나고 있다.

olzllovely@sportschosun.com