"딸 얼굴 공개 안 하려 했는데.." 주상욱♥차예련, 9살 딸까지 화보 찍은 이유

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 주상욱·차예련 부부가 딸 주인아 양을 처음 공개해 화제를 모은 가운데, 당초에는 얼굴까지 공개할 계획이 없었던 것으로 전해졌다.

차예련은 24일 자신의 SNS에 가족 화보 사진을 공개하며 딸의 얼굴을 공개하게 된 비하인드를 직접 전했다.

차예련은 "원래 인아는 옆모습, 뒷모습만 나오는 촬영이었는데 생각보다 너무 잘해주어서 얼굴 공개까지 하게 되었네요"라고 밝혔다.

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이어 "그래도 인아의 어린이 시절에 온 가족이 이런 기록을 남길 수 있다는 게 너무 행복하고 몽글몽글하네요"라며 딸과 함께 특별한 추억을 남긴 소감을 전했다.

앞서 주상욱·차예련 가족은 패션 매거진 '하퍼스 바자 코리아'와 함께 가족을 주제로 한 화보 촬영을 진행했다. 두 사람은 이번 화보를 통해 그동안 공개하지 않았던 딸의 모습을 처음 선보이며 관심을 모았다.

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화보 공개 이후 차예련은 "저희 인아 예쁘게 봐주셔서 감사해요"라고 인사를 전하며 딸을 향한 관심에 화답했다.

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한편 차예련과 주상욱은 지난 2017년 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com