백진희, '1월 결혼' 앞두고 밝힌 심경…"캐나다서 신혼생활 생애 큰 도전"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 백진희가 결혼을 앞두고 새로운 나라에서 시작할 삶에 대한 기대와 걱정을 솔직하게 털어놨다.

백진희는 23일 자신의 유튜브 채널 구독자 1만 명 돌파를 기념해 팬들의 질문에 직접 답하는 Q&A 시간을 가졌다. 구독자들에게 선물할 텀블러를 직접 꾸미면서 연기와 일상, 여행, 결혼 등에 관한 다양한 이야기를 풀어냈다.

이날 앞으로 도전해보고 싶은 일이 있느냐는 질문을 받은 백진희는 "제 삶은 늘 도전의 연속"이라며 자연스럽게 결혼을 언급했다.

Advertisement

백진희는 "사실 이 영상이 나갈 때쯤이면 결혼이라는 큰 도전이 나왔고, 새로운 나라에 가서 살아야 하기 때문에 그것도 저에게는 큰 도전이 될 것 같다"고 밝혔다. 이어 "이제 도전을 하면서 살아가야 하는 현실이 기다리고 있어서 해보고 싶은 건 딱히 없다"고 말했다.

결혼 이후 달라질 생활에 대한 언급에 이어 캐나다 이야기도 나왔다. 가장 마음에 들었던 국내외 여행지를 묻는 질문에 백진희는 국내 여행지로 평창을 꼽은 뒤 해외 여행지에 대해서는 "캐나다"라고 답했다.

Advertisement

특히 백진희는 "캐나다는 사실 사랑하는 사람이 있어서 좋은 거지"라고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 "여행으로는 비추입니다, 여러분. 너무 먼데 도착하면 사실 그렇게 볼 게 많지 않다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 대신 가족과 함께 방문했던 헝가리를 인생 여행지 중 하나로 꼽으며 추억을 전했다.

Advertisement

한편 백진희는 오는 2027년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 가족들만 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 캐나다에 거주하는 연상의 비연예인 직장인으로, 두 사람은 백진희가 지난해 캐나다에서 어학연수를 하던 중 만나 연인으로 발전했다. 이후 한국과 캐나다를 오가는 장거리 연애 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

Advertisement

백진희는 앞서 자신의 유튜브를 통해 예비 신랑에 대해 "평범한 직장인"이라며 자신에게 안정감과 소소한 일상의 행복을 알려준 사람이라고 소개하기도 했다. 결혼 후에는 서울과 캐나다를 오가며 신혼생활을 이어가는 동시에 배우 활동도 계속할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com