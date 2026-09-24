성유리 미모 물려준 아버지 근황…쌍둥이 손녀 앞에서 '함박웃음'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 핑클 출신 배우 성유리가 쌍둥이 딸과 할아버지의 정겨운 일상을 공개했다.

성유리는 24일 자신의 SNS를 통해 가족과 함께한 일상이 담긴 영상을 공개했다.

영상에는 성유리의 아버지 성종현 전 장로회신학대학교 교수가 마당에서 직접 키운 것으로 보이는 오이를 수확하는 모습이 담겼다. 벤치 위에는 갓 수확한 큼지막한 오이들이 나란히 놓여 있어 풍성한 수확을 짐작게 했다.

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특히 영상 한편에는 성유리의 쌍둥이 딸 중 한 아이로 보이는 작은 손이 등장했다. 아이가 손가락으로 오이를 가리키자 성종현 전 교수는 손녀를 바라보며 환하게 웃었다. 얼굴 가득 번진 '할아버지 미소'가 보는 이들까지 흐뭇하게 만들었다.

성유리의 아버지는 과거에도 남다른 이력과 외모로 여러 차례 화제를 모은 인물이다. 성종현 전 교수는 독일에서 신학을 공부한 뒤 튀빙겐대학교에서 신학박사 학위를 받았으며, 1985년부터 장로회신학대학교에서 신약학을 가르쳤다. 이후 정년 퇴임했으며 한국신약학회 회장을 역임하기도 했다.

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특히 과거 방송을 통해 얼굴이 공개됐을 당시 뚜렷한 이목구비와 준수한 외모로 주목받기도 했다. 성유리 역시 과거 인터뷰에서 자신의 외모가 아버지를 닮았다는 이야기를 한 것으로 전해졌다.

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이번에 공개된 영상에서도 성종현 전 교수는 손녀와 함께 오이를 수확하며 밝은 표정을 지어 눈길을 끌었다. 화려한 방송 무대가 아닌 텃밭에서 손녀와 시간을 보내는 '할아버지'의 친근한 모습이 색다른 분위기를 자아냈다.

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성유리는 딸들의 얼굴을 직접 공개하지 않으면서도 작은 손과 가족의 일상을 통해 쌍둥이 딸들의 근황을 간간이 전하고 있다.

한편 성유리는 2017년 프로골퍼 안성현과 결혼했으며, 2022년 1월 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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최근에는 이효리, 옥주현, 이진과 함께 핑클 완전체 활동 재개를 공식화했다. 핑클이 팀 이름을 내걸고 지속적인 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클' 이후 21년 만으로, 향후 신곡과 공연 등 다양한 프로젝트를 선보일 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com