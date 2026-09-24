"네, 헤어졌어요" 22기 현숙, 16기 광수와 결국 결별..커플 사진도 삭제

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 출연자 22기 현숙(김소연)이 16기 광수(정일대)와의 결별을 직접 인정했다.

22기 현숙은 23일 자신의 SNS에 달린 댓글에 답하는 과정에서 16기 광수와의 관계에 대해 언급했다.

현숙은 한 누리꾼이 남긴 응원에 "네, 헤어졌어요"라고 답하며 결별 사실을 밝혔다. 이어 "안 본 지 꽤 됐네요. 각자 더 좋은 짝 만나길 바랄 뿐이에요"라고 덧붙였다.

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또 다른 댓글에는 "앞으로의 연애에서는 더욱더 신중하겠다. 저도 많이 부족했다. 더 성숙해지고 진심으로 사랑해주는 사람 만나도록 하겠다"라고 답하며 향후 연애에 대한 생각도 전했다.

두 사람의 결별 정황은 SNS에서도 확인됐다. 현재 현숙의 계정에서는 광수와 함께한 사진과 관련 게시물이 삭제됐으며, 광수 역시 현숙과 함께 찍은 사진을 정리한 것으로 알려졌다. 두 사람은 서로의 SNS 계정도 팔로우하지 않는 상태다.

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22기 현숙과 16기 광수는 각각 '나는 솔로' 22기와 16기 돌싱 특집에 출연하며 얼굴을 알렸다. 방송 이후 연인으로 발전한 두 사람은 한 차례 결별과 재결합을 겪은 것으로 알려졌으며, 최근에는 JTBC '연애전쟁'에 함께 출연해 연애 중인 모습을 공개하기도 했다.

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특히 지난 14일, 22일 방송된 '연애전쟁'에서는 두 사람이 교제 과정에서 겪은 갈등과 고민을 털어놓으며 관심을 받았다. 그러나 방송 이후 얼마 지나지 않아 현숙이 직접 결별을 인정하면서 두 사람의 관계에 다시 관심이 쏠리고 있다.

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한편 22기 현숙은 전 남편과의 사이에서 얻은 딸을 홀로 양육하고 있으며, 16기 광수는 두 차례 이혼을 경험한 '돌돌싱'이다.

jyn2011@sportschosun.com