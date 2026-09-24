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"네, 헤어졌어요" 22기 현숙, 16기 광수와 결국 결별..커플 사진도 삭제

정유나 기자

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"네, 헤어졌어요" 22기 현숙, 16기 광수와 결국 결별..커플 사진도 삭제

[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 출연자 22기 현숙(김소연)이 16기 광수(정일대)와의 결별을 직접 인정했다.

22기 현숙은 23일 자신의 SNS에 달린 댓글에 답하는 과정에서 16기 광수와의 관계에 대해 언급했다.

현숙은 한 누리꾼이 남긴 응원에 "네, 헤어졌어요"라고 답하며 결별 사실을 밝혔다. 이어 "안 본 지 꽤 됐네요. 각자 더 좋은 짝 만나길 바랄 뿐이에요"라고 덧붙였다.

또 다른 댓글에는 "앞으로의 연애에서는 더욱더 신중하겠다. 저도 많이 부족했다. 더 성숙해지고 진심으로 사랑해주는 사람 만나도록 하겠다"라고 답하며 향후 연애에 대한 생각도 전했다.

두 사람의 결별 정황은 SNS에서도 확인됐다. 현재 현숙의 계정에서는 광수와 함께한 사진과 관련 게시물이 삭제됐으며, 광수 역시 현숙과 함께 찍은 사진을 정리한 것으로 알려졌다. 두 사람은 서로의 SNS 계정도 팔로우하지 않는 상태다.

"네, 헤어졌어요" 22기 현숙, 16기 광수와 결국 결별..커플 사진도 삭제

22기 현숙과 16기 광수는 각각 '나는 솔로' 22기와 16기 돌싱 특집에 출연하며 얼굴을 알렸다. 방송 이후 연인으로 발전한 두 사람은 한 차례 결별과 재결합을 겪은 것으로 알려졌으며, 최근에는 JTBC '연애전쟁'에 함께 출연해 연애 중인 모습을 공개하기도 했다.

특히 지난 14일, 22일 방송된 '연애전쟁'에서는 두 사람이 교제 과정에서 겪은 갈등과 고민을 털어놓으며 관심을 받았다. 그러나 방송 이후 얼마 지나지 않아 현숙이 직접 결별을 인정하면서 두 사람의 관계에 다시 관심이 쏠리고 있다.

한편 22기 현숙은 전 남편과의 사이에서 얻은 딸을 홀로 양육하고 있으며, 16기 광수는 두 차례 이혼을 경험한 '돌돌싱'이다.

jyn2011@sportschosun.com

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