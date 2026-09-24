"장윤정 아빠 소리 평생 안 해"…모친 사기 실형 속, 딸 이름 숨긴 父의 '극과 극' 삶

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정이 자신의 유명세를 철저히 숨긴 채 살아온 아버지와 가슴속에 묻어뒀던 이야기를 꺼냈다. 최근 절연한 모친이 장윤정의 이름을 언급하며 투자 사기를 벌여 실형을 선고받은 가운데, 딸의 이름으로 어떤 혜택도 보려 하지 않았다는 아버지의 삶이 더욱 대비를 이뤘다.

24일 유튜브 채널 '장공장 장윤정'에는 '장윤정 아빠로 산다는 건'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장윤정은 추석을 앞두고 아버지와 식사하기 위해 직접 차를 몰았다. 평소 방송 노출을 꺼리는 아버지를 두고 장윤정은 "오늘 저랑 제일 친하지만 약간 불편할 것 같기도 하고 걱정도 되는 게스트"라며 "방송에 얼굴 노출을 굉장히 꺼리신다"고 소개했다. 이어 "아직까지 저는 그냥 아빠라고 하고 있다"며 남다른 애정을 드러냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 유명 가수의 아버지로 살아오면서도 이를 드러내지 않았다는 이야기였다. 장윤정의 아버지는 "나는 어디 가서 내 스스로 지금까지 살면서 '내가 장윤정 아빠'라는 소리를 한마디도 해본 역사가 없다"고 말했다.

실제로 이사 후 집을 찾은 사람이 가족사진 속 장윤정을 알아보고 "팬이세요?"라고 물었을 때조차 사실을 밝히지 않았다고. 장윤정은 아버지가 자신과 찍은 사진을 두고 "팬카페 회원이라 같이 사진 찍은 것"이라고 둘러대다 급기야 '팬카페 회장'이라고까지 했다고 전해 웃음을 안겼다.

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딸의 이름 때문에 특별대우를 받는 것 역시 불편해했다. 장윤정은 혼자 식당을 찾은 아버지가 처음에는 제대로 대접받지 못하다 자신이 '장윤정 아빠'라는 사실이 알려진 뒤 태도가 달라진 일을 전했다. 그러나 아버지는 오히려 자존심이 상해 이후 해당 식당에 가지 않았다고 했다.

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장윤정은 "그렇게 하는 게 싫대. 처음에는 그렇게 대하더니 알고 나서 오라고 하는 게 너무 싫은 거다"라고 설명했다. 아버지 역시 자신의 정체가 알려지면 이후 그곳에 가지 않는다고 털어놨다.

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이 같은 부녀의 대화는 최근 장윤정 모친의 사기 사건과 맞물려 더욱 눈길을 끈다. 장윤정과 오래전 절연한 모친 육모 씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 유명 가수인 딸 장윤정을 언급하며 투자 명목으로 지인에게 세 차례에 걸쳐 총 3100만 원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다. 서울동부지법은 지난 10일 육 씨에게 징역 10개월을 선고했다. 재판부는 범행 수법과 결과 등을 고려할 때 죄질이 불량하고 피해 회복도 이뤄지지 않았다고 판단했다.

당시 알려진 내용에 따르면 장윤정은 모친과 수십 년간 직접 연락을 나눈 사실이 없다는 입장을 밝히며 추가 피해를 경계하기도 했다.

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한쪽에서는 딸의 이름을 내세운 범죄가 벌어진 반면, 아버지는 '장윤정 아빠'라는 사실조차 감추고 살아왔다는 점에서 공교로운 대비가 만들어진 셈이다.

olzllovely@sportschosun.com