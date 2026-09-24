"화면에선 좀 나이 들어 보여" 문채원 실물 본 대구 시민 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 문채원이 대구의 한 만두집에서 예상치 못한 실물 반응을 받아 눈길을 끌었다.

24일 문채원의 유튜브 채널에는 '대구 출신 문채원의 추석맞이 고향 방문. KTX 타고 대구 당일치기 여행'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 문채원은 추석을 맞아 고향 대구를 찾아 어린 시절의 추억을 되짚었다.

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이날 문채원은 대구의 명물인 납작만두를 먹기 위해 식당을 찾았다.

문채원을 직접 본 사장님은 한동안 놀란 표정을 감추지 못하더니 "소름이 쫙 끼쳤다"라며 반가움을 드러냈다. 이어 "아니, 왜 화면이랑 얼굴이 다르지?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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사장님은 "화면에는 좀 더 진하게 나온다. 실물은 유해 보인다"며 문채원이 실제 모습과 화면 속 모습이 다르다고 설명했다.

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그러면서 "평상시는 이런 모습인거냐"라고 물었고, 이에 문채원은 "집에선 더 허여멀겋다"고 전했다. 사장님은 "아이, 깜짝 놀랐다. 진짜"라고 거듭 감탄했다.

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또 사장님은 화면 속 문채원이 실제보다 다소 성숙해 보이는 것 같다며 "화면에는 그래도 조금 나이 들어 보이게 나오는 것 같다. 지금보니 역할마다 달라 보였던 것 같다. 오늘은 어린 학생 같아 보인다. 인형이다"라고 전했다.

이후 문채원은 "여러분, 제가 화면이랑 많이 다른가요?"라고 직접 물으며 자신의 실물에 대한 반응을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com