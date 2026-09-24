"항생제 6개월 먹던 子 두고 여행?" 헤이지니, '둘째 빼고 부산行' 논란 해명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니가 아픈 둘째 아들을 두고 여행을 떠났던 일과 관련해 당시 상황을 직접 해명했다.

24일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '500만 구독자 유튜버 헤이지니! 56평 럭셔리 하우스 대공개(육아고민, 논란해명)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 헤이지니는 과거 둘째 아들 승유를 제외한 채 가족여행을 떠났던 이유에 대해 직접 밝혔다.

Advertisement

헤이지니에 따르면 당시 승유는 중이염이 심한 상태였고, 쉽게 낫지 않아 항생제를 장기간 복용하고 있었다. 그는 "한 6개월 먹은 것 같다"며 당시 아이의 건강을 각별히 신경 쓰고 있었다고 밝혔다.

헤이지니는 "그때가 너무 저희가 조심할 때다 보니까 조금이라도 감기 기운이 있거나 뭔가 증상이 보이면 무조건 집에 두는 느낌이었다"고 설명했다.

Advertisement

그러던 중 부산에서 외부 지인과의 약속이 잡혀 있었고, 남편의 생일과 관련된 일정도 있어 여행을 계획했던 상황이었다. 헤이지니는 "몇 박 며칠을 하고 오려고 했는데 '안 되겠다' 싶어서 그냥 1박 2일만 하고 오자 해가지고 갔다 왔다"고 말했다.

Advertisement

그런데 여행 이후 공개한 브이로그에서 승유가 등장하지 않으면서 시청자들의 궁금증이 커졌고, 아이가 아팠던 사실과 부모가 부산에 다녀온 모습이 영상에 담기면서 지적이 이어졌다는 설명이다.

Advertisement

헤이지니는 "저희도 아들을 놓고 여행 가는 마음이 편치 않았지만, 부모님이 승유와 함께 집에 계셨고, 약속을 취소하는 게 여러 가지 일들이 있어서 1박 2일만 하고 빨리 올라오자 했던 것"이라고 당시 선택의 배경을 밝혔다. 이어 "하지만 '아기가 아픈데 꼭 여행을 갔어야 했냐' 이런 것들이 조금 있었던 것 같다"고 당시 쏟아진 반응을 직접 언급했다.

이에 이지혜는 두 아이를 키우는 부모라면 한 아이에게만 집중하는 시간도 필요하다고 공감했다.

Advertisement

이지혜는 "사실은 한 아이한테 좀 집중해서 한 애만 좀 데리고 나갔다가 올 수도 있고, 둘째만 또 데리고 나갔다 올 수도 있다"며 "저도 키워 보니까 그런 시간이 좀 필요하긴 하다"고 말했다.

헤이지니 역시 이에 공감하며 "'외동데이'라는 게 있더라"면서 "항상 이렇게 둘째, 셋째가 있으면"이라며 여러 아이를 키우는 가정에서 부모와 아이가 단둘이 시간을 보내는 것의 의미를 설명했다.

jyn2011@sportschosun.com