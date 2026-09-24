'이혼' 홍진경, 무슨 변화 생겼나…추석에 홀로 산티아고 순례길行

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 홍진경이 올해 추석에 홀로 산티아고 순례길을 떠난다고 밝혔다.

홍진경은 24일 자신의 유튜브 콘텐츠에서 수학 강사 정승제와 전화 통화를 나누던 중 올해 추석 계획을 공개했다.

두 사람은 지난해 추석에 만났던 인연을 떠올렸다. 홍진경이 "저희가 작년 추석 때 만났었다. 올해 추석에도 봐야 되는데 제가 산티아고 순례길을 간다"고 밝히자 정승제는 곧바로 "왜 또, 왜 그랬어?"라고 반응해 웃음을 자아냈다.

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특히 홍진경은 이번 순례길에 혼자 오른다고 밝혔다. 정승제가 "혼자?"라고 재차 확인하자 홍진경은 "네"라고 답했고, 정승제는 "왜 그래요? 무슨 삶의 변화가 생겼네, 진짜"라며 놀라워했다.

이에 홍진경은 산티아고 순례길을 결심한 이유도 털어놨다. 그는 "그래서 다녀와서는 좀 바뀌어야겠다는 생각에 저하고의 대화를 하기 위해 가는 거예요"라고 설명했다.

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수백㎞를 걷는 순례길을 통해 스스로를 돌아보는 시간을 갖겠다는 것. 하지만 진지한 홍진경의 고백에도 정승제는 "그냥 집에서 해요. 뭘 거기까지 가나"라고 받아쳐 폭소를 안겼다.

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이후 두 사람은 홍진경의 후배 이야기와 정승제의 라디오, 노래 등에 대한 대화를 이어가며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

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홍진경은 정승제에게 현재 차 안에서 브이로그를 촬영 중이라는 사실도 알렸다. 정승제가 촬영 사실을 크게 개의치 않자 홍진경은 "잘됐다. 선생님 노래도 들으면서 갈게요"라며 정승제의 '언제쯤 사랑할 수 있을까'를 언급했다.

특유의 유쾌한 대화 속에서도 홍진경이 "나와의 대화를 하기 위해" 홀로 산티아고 순례길에 오른다고 밝힌 대목이 눈길을 끌었다. 순례를 마친 뒤에는 "좀 바뀌어야겠다"는 생각까지 전한 만큼, 홍진경이 긴 여정을 통해 어떤 시간을 보내게 될지 관심이 모인다.

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한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼했으나 결혼 22년 만인 지난해 이혼했다. 이혼 사실은 2025년 8월 알려졌으며, 당시 소속사 측은 두 사람이 이미 수개월 전 원만하게 결혼 생활을 정리했다고 밝혔다.

홍진경은 전 남편을 1998년 처음 만나 약 5년간 교제한 뒤 결혼했으며, 2010년 딸 라엘 양을 품에 안았다. 그는 이혼을 고백하면서 "누구 한 사람의 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자고 했다"며 딸 라엘 역시 부모의 결정을 존중했다고 전했다.

olzllovely@sportschosun.com