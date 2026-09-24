'차예련♥' 주상욱, 9세 딸 인아 '연예계 로드맵' 가동…"아이돌 연습생→고3 때 연기"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 주상욱이 딸 인아의 첫 화보 촬영을 지켜본 뒤 연예계 데뷔까지 내다보는 '딸바보' 면모를 드러냈다.

24일 주상욱, 차예련 부부는 딸 인아와 함께 첫 가족 화보 촬영에 나섰다. 촬영을 마친 가족은 함께 식사를 하며 이날의 소감을 나눴다.

무엇보다 처음으로 본격적인 화보 촬영에 나선 인아의 활약에 부모의 칭찬이 쏟아졌다. 주상욱과 차예련은 "오늘의 MVP는 주인아", "인아가 다 했다"며 딸을 치켜세웠다.

Advertisement

식사 자리에서도 차예련의 시선은 온통 딸에게 향했다. 인아가 좋아하는 참기름 소스를 챙기고, 토마토 육수에 딸이 먹을 음식을 직접 익혀주며 "인아는 내가 챙길 테니까 먹어"라고 말했다. 정작 자신은 식사를 시작하지 못한 채 딸부터 챙기는 모습이 눈길을 끌었다.

화제는 자연스럽게 이날 화보 촬영으로 옮겨갔다. 주상욱은 "인아가 고생했다. 처음인데 너무 잘해서 신기하다"고 감탄했고, 차예련 역시 "나도 사실 놀랐다. 이런 촬영이 처음이지 않나. 얘가 실전에 강하더라"고 딸의 끼에 놀라워했다.

Advertisement

그러자 주상욱은 한발 더 나아갔다. 그는 "그래서 고민 중이다"라며 "그냥 모델을 시켜야 하나?"라고 진지하게 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

딸을 향한 주상욱의 자신감은 여기서 끝나지 않았다. 그는 "내가 장담하는데 이 화보가 나오고 며칠 있으면 기획사에서 연락이 올 것"이라고 예상했다. 옆에서는 인아의 진로를 두고 "아이돌? 배우? 모델?"이라는 이야기가 이어졌다.

Advertisement

주상욱에게는 이미 나름의 '인아 연예계 로드맵'까지 있었다. 그는 "되든 안 되든 아이돌 연습생을 하는 게 제일 좋다고 생각한다"며 "아이돌 연습생을 하면 다른 또래 아이들이 배우지 못하는 것을 많이 배운다"고 자신의 생각을 밝혔다.

이어 연기에 대해서는 "연기는 대학교 때쯤? 고등학교 3학년 정도"라고 구체적인 시기까지 언급했다. 이에 주변에서는 "뭔가 다 짜놓은 게 있다", "타임라인이 다 있다"며 웃음을 터뜨렸다.

Advertisement

다만 차예련은 무엇보다 딸의 선택이 우선이라는 점을 짚었다. 그는 "그래도 인아 의견이 중요하다"고 말했고, 주상욱 역시 이날만큼은 "인아가 하고 싶은 거 다 해야지"라며 딸에게 맞췄다.

한편 주상욱과 차예련은 2017년 결혼해 슬하에 2018년생 딸 인아를 두고 있다. 최근 세 사람은 폴햄·폴햄키즈와 함께 첫 가족 화보를 촬영하며 단란한 가족의 모습을 공개했다.

olzllovely@sportschosun.com