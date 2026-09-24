황정음, 여행 한번 갔다가 '6kg' 쪘다더니…결국 운동 돌입

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정음이 여행 후 6kg가량 늘어난 체중을 공개한 데 이어 곧바로 운동에 돌입했다.

황정음은 24일 자신의 소셜 계정에 운동을 마친 뒤 찍은 사진을 공개하며 "4개월 만에 운동이어따. 쌤 오늘 너무 감사드리옵니당"이라는 글을 남겼다.

공개된 사진 속 황정음은 편안한 운동복 차림으로 거울 셀카를 찍고 있다. 부스스한 머리에 하늘색 선글라스를 착용한 그는 오랜만의 운동을 마친 듯 개운한 표정을 지어 눈길을 끌었다.

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특히 불과 하루 전 여행 후 체중이 57kg까지 늘었다고 고백하며 다이어트를 선언했던 만큼 빠르게 운동을 재개한 모습이 관심을 모은다.

앞서 23일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '남대문에서 속옷 쇼핑한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 남대문 시장을 찾은 황정음은 다이어트에 도움이 된다며 지압 슬리퍼에 관심을 보였다.

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그러면서 "살이 많이 쪘다. 인터넷 보셨죠? 그때 57kg이었다"고 최근 화제가 됐던 자신의 모습을 직접 언급했다.

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황정음은 최근 여행지에서 촬영한 사진을 공개한 뒤 이전과 달라진 모습으로 관심을 모은 바 있다. 이에 대해 직접 당시 체중까지 공개한 것.

그는 "51~52kg로 갔다가 57kg이 돼서 돌아왔다"며 여행을 다녀오는 동안 체중이 약 6kg 늘었다고 밝혔다.

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목표 체중도 소수점까지 구체적으로 정했다. 황정음은 "51.7kg일 때 옷핏이 가장 예쁘다"며 "51.7kg까지 빼려고 한다"고 다이어트 의지를 드러냈다.

이후 하루 만에 4개월 동안 쉬었던 운동을 다시 시작한 근황을 공개하면서 본격적인 체중 관리에 돌입한 것으로 보인다.

57kg에서 자신이 꼽은 '최적의 옷핏' 체중인 51.7kg까지 약 5kg 이상을 감량하겠다는 목표다.

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한편 황정음은 최근 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 솔직한 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com