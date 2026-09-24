"주객전도" 이승철, '182cm' 박보검 등장에 씁쓸 "일단 키 커야, 노래 잘해봐야 소용 없어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박보검이 가수 이승철의 데뷔 40주년 무대에 깜짝 등장해 관객들의 뜨거운 환호를 받았다.

24일 방송된 KBS 2TV 한가위 대기획 '당신의 삶은 네버엔딩 스토리 - 이승철'에서는 이승철의 음악 인생을 돌아보는 특별한 무대가 펼쳐졌다.

이날 공연 중 박보검은 흰색 정장을 입고 무대에 모습을 드러냈다. 그는 직접 피아노 앞에 앉아 이승철의 '내가 많이 사랑해요'를 연주하며 노래를 시작했고, 이후 이승철과 함께 듀엣 무대를 꾸몄다.

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박보검의 등장에 객석에서는 곧바로 큰 함성이 터져 나왔다. 무대를 마친 이승철은 "오늘 와주신 여러분들에게 최고의 선물"이라며 박보검을 반겼다.

이어 이승철은 "주객이 전도된 느낌이다. 백날 노래 잘해봐야 소용없다. 일단 키는 커야 한다"고 너스레를 떨었다. 또 "저는 계속 피아노에 앉혀서 이야기하고 싶었는데 굳이 감독님이 옆에 세워두라고 하더라"고 말하며 182cm의 장신인 박보검을 두고 웃음을 자아냈다.

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박보검은 무대를 마친 뒤 "이 무대가 너무 떨린다. 선배님은 하나도 떨려 보이지 않더라"고 소감을 밝혔다.

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두 사람의 인연도 공개됐다. 이승철은 과거 자신의 뮤직비디오에 박보검의 출연을 요청한 데 이어 '박보검의 칸타빌레'에서도 함께 무대를 꾸몄다고 설명했다. 당시 두 사람이 함께한 영상은 1400만 회가 넘는 조회수를 기록한 것으로 전해졌다.

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이에 대해 박보검은 "저는 영광이다. 선배님과 노래를 한 번 부르니까 많은 분들이 좋아해 주셨다"며 "그 영상을 보고 있는 분들의 모습을 또 영상으로 보내주시더라. 이유 없이 웃으면서 봐주셔서 감사했다"고 말했다.

이어 "다음에는 선배님과 제대로 된 듀엣을 해보고 싶다. 더 성장해서 목소리를 보탤 수 있다면 생각만 해도 영광"이라며 이승철을 향한 존경심을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com