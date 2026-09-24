'이다인♥' 이승기, 105억 피소 분쟁 속 새 유튜브 조용히 열었다…"31개월 딸 육아 일상"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이승기가 새로운 유튜브 채널을 열고 '아빠 이승기'의 일상을 솔직하게 공개했다. 31개월 딸의 육아부터 결혼 후 달라진 생활 습관까지 털어놓으며 기존 공식 채널과는 다른 인간적인 모습을 예고했다.

이승기는 24일 '이승기이'라는 이름의 유튜브 채널에 '죄송합니다 이승기입니다저유튜브하고싶었어요'라는 제목의 첫 영상을 공개했다. 본격적인 콘텐츠 시작에 앞서 제작진과 이야기를 나누며 채널의 방향을 고민하는 모습이 담겼다.

이날 이승기는 최근 어떻게 지내느냐는 질문에 "요새 삶이 진짜 일, 가족 딱 그 두 개"라고 답했다. 이어 "집에서는 진짜 육아 같이 하고, 주말이 되면 아기 데리고 나간다"며 일과 육아에 집중하고 있는 근황을 전했다.

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특히 어느덧 31개월이 된 딸의 폭풍 성장을 자랑했다. 이승기는 딸에 대해 "너무 잘 뛰고 말도 엄청 잘한다. 내 기억으로는 두 살 때부터 완전히 터졌다. 갑자기 말이 '바바박' 터졌다"고 말했다.

육아 실력에도 자신감을 드러냈다. 이승기는 "육아 잘한다"며 "육아는 속일 수가 없다. 해본 사람이 하는 손과 행동이 다르다. 입으로만 털면 안 된다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "요즘 하는 거라고는 노래 부르고 육아하는 게 전부다. 진짜 노래랑 육아, 이거 두 개밖에 없다"고 덧붙였다.

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31개월 딸은 이미 '가수 이승기'의 열렬한 시청자이기도 했다. 이승기는 "내 영상을 엄청 본다. 아빠가 나오는 영상, 내가 방송에 나가서 노래한 것들을 계속 본다. 차에서도 계속 들어달라고 한다"고 밝혔다.

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딸이 아빠의 직업을 어떻게 받아들이고 있는지도 공개했다. 이승기는 "방송의 개념을 아는지는 모르겠는데, 아빠가 노래하는 사람이라는 것까지는 안다"고 말했다.

특히 "내 앞에서는 전혀 그런 얘기를 안 하는데 유치원 가서는 가끔 '우리 아빠 노래하는 사람이야'라고 한다더라"며 "되게 자랑스럽다는 듯이 이야기한다고 한다"고 전해 눈길을 끌었다. 집에서는 "아빠 노래하는 거 보여줘"라고 해 자신의 무대 영상을 직접 보여준다고도 했다.

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결혼과 육아 후 생긴 의외의 변화도 있었다. 이승기는 혼자만의 시간을 보내는 방법에 대해 "그런 습관이 생겼다. 그냥 운전하는 시간이 너무 좋다"며 특별한 목적지 없이 차를 몰기도 한다고 말했다.

경제관념 역시 달라졌다고 했다. 그는 "옛날에는 무조건 가까운 데 가서 기름을 넣었는데 결혼하고 나서부터는 그래도 서치를 해본다"며 "한두 번 그렇게 하다 보니까 비싼 데서는 진짜 안 넣게 된다"고 털어놨다. 제작진이 "많이 변하셨는데"라고 반응할 정도였다.

새 유튜브 채널은 화려한 출발보다 편안하고 소박한 콘텐츠를 지향할 예정이다. 이승기는 "인간 이승기를 보여줘 가는 과정"이라며 "처음에 너무 홍보를 하지 말자고 했다. 조용히 시작하자고 했다"고 설명했다.

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이어 "안 돼도 우리 그냥 재미로 했다, 재밌었다고 할 수 있게"라며 "적극적으로 홍보하지 말자. 누가 알까 봐 무섭다"고 너스레를 떨었다. 그러면서도 "구독자가 가족이랑 우리밖에 없으면 좀 그렇잖아요"라고 걱정해 웃음을 더했다.

채널명을 정하는 과정도 공개됐다. 후보로 '노잼 이승기'까지 등장하자 이승기는 "기대감을 아예 바닥을 치게 하자"고 웃다가도 "노잼한테 노잼이라고 하면 욕하는 거 아니냐"며 고민했다.

처음으로 개인적인 색깔의 유튜브에 도전하면서 어려움도 토로했다. 이승기는 "유튜브 어렵다. 진짜 어렵다"며 "이걸로 성공하신 분들 대단한 것 같다. 완전 리스펙트한다"고 말했다.

이어 앞으로의 콘텐츠에 대해서는 "사람들이 그냥 보고 웃고, 좀 속 시원하게 휘발시켜 버릴 수 있는 그런 것 위주로 해보자"고 방향을 밝혔다.

한편 이승기는 전 소속사 빅플래닛메이드엔터를 이끌었던 차가원 피아크그룹 회장과 법적 분쟁을 이어가고 있다. 이승기는 지난 8월 차 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 고소했다. 이승기 측은 전 소속사의 미정산금 및 자금 문제와 서울 장충동에 신축한 건물의 공사대금 문제 등을 제기한 것으로 알려졌다.

차 회장 부부와 체결한 105억원 규모의 전세 계약을 둘러싼 갈등도 이어지고 있다. 이승기는 지난 2024년 차 회장 부부 소유의 서울 한남동 빌라에 보증금 105억원으로 입주했으나, 지난 8월 계약 만료일까지 보증금을 돌려받지 못한 것으로 전해졌다. 이에 이승기 측은 전세보증금 반환 문제에 대해서도 법적 대응 방침을 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com