옆 아파트는 17억인데..최화정 유튜브PD, 5억7500만원 방이동 집 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최화정이 유튜브 PD의 방이동 새 보금자리를 찾아 눈길을 끌었다.

24일 최화정의 유튜브 채널에는 '최화정 유튜브 PD가 18평 잠실구축 XX억에 영끌 매매한 이유(+석촌호수, 월드타워)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 최화정은 방이동에 위치한 유튜브 PD의 새 집을 찾았다.

Advertisement

PD의 집은 빌라로, 3층에 위치해 있었으며 엘리베이터가 없는 구조였다. 최화정은 "엘리베이터가 없어요?"라는 말에 "더 좋지. 걸어 다니고. 자동적으로 운동되겠다"며 긍정적인 반응을 보였다.

집 안으로 들어선 뒤에는 아기자기하게 꾸며진 공간을 보며 "만화책 같다", "너무 예쁘다"며 감탄했다. 특히 깔끔하고 넓은 주방을 본 뒤에는 "요즘은 사실 주방이 메인이잖아"라고 말했다.

Advertisement

이어 집의 매매 가격도 공개됐다. PD는 해당 집을 "5억7500만원"에 매매했다고 밝혔다. 전용면적은 18평이었다.

Advertisement

PD는 집을 구하기 위해 아내가 약 2년 동안 발품을 팔았다고 밝혔다. 또 전셋집을 알아보니 매매가와 가격 차이가 크게 나지 않아 대출을 받아 집을 마련했다고 설명했다.

Advertisement

최화정은 "여기가 방이동인데 18평 치고는 엄청 큰 것 같다"면서도 "싼 가격은 아니네. 위치가 좋아서 그런가보다"라고 말했다. 이에 이석로 PD는 "여기 바로 옆에 아파트는 17억 이러더라"고 설명했고, 최화정은 집의 위치와 주변 환경 등을 살펴본 뒤 "그래도 여기 환경이 좋잖아"라고 말했다.

반전은 침실에도 미니 화장실이 있다는 것이였다. 이에 최화정과 이석로 PD는 "여기 18평 맞느냐. 대박이다"라며 놀라워했다.

Advertisement

집 전체를 둘러본 뒤에는 인테리어 비용도 공개됐다. PD는 전체 인테리어에 약 2500만원이 들었다고 밝혔고, 최화정은 "너무 싸게 잘했다"며 감탄했다.

이후 최화정은 곧 태어날 아기방을 둘러보며 "너무너무 예쁘다"고 감탄했고, 직접 준비해 온 금일봉까지 건네며 축하의 마음을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com