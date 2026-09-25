"연우 영재DNA, 엄마였네"…장윤정, 알고보니 30만원 없어 영재원 포기했다

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장윤정의 아버지가 어려웠던 형편 탓에 딸에게 해주지 못했던 것들을 떠올리며 평생의 한을 털어놨다.

24일 유튜브 채널 '장공장 장윤정'에는 '장윤정 아빠로 산다는 건'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 장윤정은 추석을 앞두고 아버지 장동수 씨를 만나 식사를 하며 과거 이야기를 나눴다.

이날 장윤정은 아버지가 자신의 공연을 데뷔 후 한참이 지나서야 처음 보러 왔던 이유를 물었다. 아버지는 딸의 공연을 보지 않은 것이 아니라 차마 볼 수 없었다고 했다. 신나는 노래까지는 괜찮지만 장윤정이 슬픈 노래를 부르기 시작하면 가슴이 미어져 끝까지 보고 들을 수 없었다는 것.

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그러던 아버지는 갑작스럽게 딸의 어린 시절 이야기를 꺼냈다. 그는 "30년, 40년 전으로 돌아가서 윤정이가 세 살, 네 살이고 내가 30대 초반이라면 내 목숨을 바쳐서라도 네가 뭘 좋아하는지 알아내 해줄 것"이라며 "얘가 원하는 것의 10분의 1도 못 해줬다. 그게 한이 된다"고 고백했다.

처음 듣는 아버지의 속마음에 장윤정도 놀랐다. 장윤정이 "아빠가 이런 얘기 처음 한다"고 하자 아버지는 "먹고사는 것과 자식한테만 썼으면 얼마든지 해줬을 텐데, 못 해줬다는 게 그렇게 가슴이 아프고 한이 맺힐 수가 없다"고 털어놨다.

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실제로 장윤정 부녀에게는 형편 때문에 포기해야 했던 순간이 적지 않았다. 장윤정은 어린 시절 한 영재 교육기관의 테스트에 합격했지만 비용을 마련하지 못해 결국 가지 못했다고 회상했다. 당시 필요한 돈은 약 30만 원. 아버지의 월급이 25만 원가량이던 시절이었다.

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아버지는 당시를 떠올리며 딸이 테스트를 척척 통과하는 모습을 보고 "얘가 왜 이렇게 잘 풀지, 왜 이렇게 많이 알지"라며 놀랐다고 했다. 하지만 합격하고도 비용을 감당할 수 없었다.

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장윤정은 "그걸 못 했던 게 1번"이라며 또 다른 기억도 꺼냈다. 어린 장윤정이 "아빠, 나 가야금 하고 싶어요"라고 말했던 것. 아버지는 당시 25만 원이던 가야금을 어렵게 마련해줬고 장윤정은 석 달 만에 공연 무대까지 올랐지만, 이후 필요한 레슨비를 감당하지 못해 계속 밀어주지 못했다고 했다.

가수를 하겠다는 딸의 꿈도 처음부터 전폭적으로 밀어줄 수 있는 상황은 아니었다. 장윤정이 가수가 되겠다고 하자 아버지는 "가수는 하늘에서 내려야 되는 거다. 너만큼 노래하는 애들은 너무 많다"고 현실적인 이야기를 했다. 그러나 장윤정이 가요제에 출전해 대상을 받자 그제야 딸의 가능성을 확인했다.

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장윤정은 이후 홀로 서울로 올라왔다. 하지만 기다리고 있던 것은 녹록지 않은 현실이었다. 장윤정은 당시 살던 곳을 "바퀴벌레가 사는 진짜 말도 안 되는 곳"이라고 표현했다. 전기세와 가스비를 내지 못해 난방조차 제대로 되지 않았다. 장윤정이 대학 시절 난방비를 감당하지 못할 만큼 어려운 생활을 했다는 일화는 과거에도 알려진 바 있다.

그때 아버지가 택한 방법은 딸을 차에서 재우는 것이었다. 장윤정은 "나를 따뜻하게 재우려고 서울에 왔다. 히터를 켜고 둘이 자는 거다. 아빠는 운전석에 앉고 나는 조수석에 앉아서 잤다"고 회상했다.

아침이 밝으면 아버지는 다시 출근해야 했다. 특별한 말도 하지 않았다. 장윤정은 "아침이 되면 좀 따뜻해지니까 아빠는 출근하셔야 돼서 갔다. '나 갈게' 하고 가셨다"며 "밤이 되면 또 와서 거기서 재워줬다"고 말했다.

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딸을 따뜻한 방에 재워줄 돈은 없었지만, 자신의 차 히터라도 켜주기 위해 밤마다 딸에게 향했던 아버지였다.

아버지는 당시 딸 앞에서 감정을 드러내지 않은 이유도 털어놨다. 힘든 현실을 버티려면 감정을 밖으로 표출해서는 안 된다고 생각했다는 것. 장윤정 역시 당시 아버지가 밤마다 자신을 찾아왔던 기억을 생생하게 간직하고 있었다.

한편 장윤정은 2013년 도경완 아나운서와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 특히 첫째 아들 연우 군은 미국 존스홉킨스대 영재 캠프에 다녀올 정도로 남다른 재능을 자랑한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com