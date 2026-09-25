'의병대장 증손녀' 배우 한수연, 외증조부 항일무장투쟁 미공개 자료 최초 공개… KFN plus 추석 특집 출연

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[스포츠조선 권영한 기자] 배우 한수연이 외증조부이자 항일 의병대장인 김순오의 생애와 의병활동을 담은 미공개 기록을 25일 최초 공개한다.

국방홍보원 KFN plus는 25일 추석 특집 '의병장 김순오, 독립을 향한 다짐'을 통해 배우 한수연의 외증조부인 김순오 의병대장의 항일 의병활동과 새롭게 확인된 미공개 기록을 조명한다. 특히 한수연과 주계운 '독립잇다' 대표가 2년간 자료 조사를 통해 찾아낸 '의림(義林)'과 '의병장 김순오 선생 사적'이 최초 공개될 예정이다.

김순오는 대한제국 공주진위대에서 복무한 군인 출신 의병대장이다. 1907년 일제가 대한제국 군대를 강제로 해산하자 연기군 금남면 대평리에서 80여 명의 의병을 모아 항일무장투쟁에 나섰다. 이후 공주와 논산을 거쳐 전남 순천 지역까지 활동 범위를 넓혔으며, 의병대 규모는 최대 400여 명까지 확대된 것으로 확인된다.

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새롭게 확인된 자료를 통해 기존 일제 측 문서만으로는 파악하기 어려웠던 김순오 의병대장의 군대 입대와 강제해산, 의병 봉기와 초기 의병활동, 광복 이후의 삶과 유족 관계 등이 새롭게 소개된다.

특히 김순오 의병대장이 계란 장수로 가장해 일본군 진지에 들어가 거짓 정보를 흘린 뒤 적을 유인해 섬멸했다는 일화가 공개된다. 일본군과 수많은 전투를 치른 흔적이 새겨진 상투를 끝까지 자르지 않았다는 이야기도 함께 소개된다.

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한수연이 어린 시절부터 가족들에게 전해 들었던 외증조부의 삶과 가족사도 공개된다. 김순오 의병대장이 항일 의병활동 중 부상을 입고 여러 차례 죽을 고비를 넘긴 사연과 일본군의 총탄으로 시력을 잃은 뒤에도 1945년 광복 소식을 듣고 장터로 나가 독립만세를 외치며 기뻐했던 일화가 전해진다.

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또 일제의 감시 속에서 김순오 의병대장을 대신해 생계를 책임져야 했던 가족들의 삶과 아버지를 돌보기 위해 학업을 이어가지 못했던 딸의 사연 등 독립운동가 가족들이 감내해야 했던 희생도 함께 담긴다.

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한수연은 "국방홍보원을 통해 120년 전에 일제에 의해 빼앗겼던 외증조부 김순오 의병대장의 군번을 다시 되찾아드린 것 같아 그 어느 때보다 감격스러웠다"고 소감을 밝혔다.

한수연이 출연하는 국방홍보원 KFN plus '마이크온에어' 추석 특집은 25일 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com