박소진, 찐남편 ♥이동하와 '남실장' 사이 대혼란…"왼쪽이 진짜게?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸스데이 출신 배우 박소진이 남편 이동하의 대표 캐릭터 '남실장'과 현실 남편 사이에서 유쾌한 인증샷을 남겼다.

24일 박소진은 자신의 SNS에 남편 이동하와 함께 촬영한 인생네컷 사진 여러 장을 공개했다.

이번 사진이 더욱 눈길을 끈 건 박소진이 최근 이동하가 출연해 화제를 모은 SBS 드라마 '김부장'의 '남실장 프레임'을 직접 선택했다는 점이다. 이동하는 '김부장'에서 주강찬(주상욱 분)의 비서실장 남실장 역을 맡아 냉혹한 눈빛과 거침없는 액션으로 강렬한 인상을 남겼다.

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공개된 사진 속 박소진은 검은 슈트 차림으로 무표정하게 서 있는 '남실장 이동하' 프레임 옆에서 장난기 넘치는 표정을 짓고 있다. 남실장의 귀를 잡는가 하면 주먹을 입에 가져다 대는 포즈까지 취하며 작품 속 살벌한 캐릭터를 제대로 '혼내주는' 모습으로 웃음을 안겼다.

박소진 역시 "폼잡는 남실장 주먹 깨물어서 혼내주다가 감자 나와서 무서웠어"라는 글을 덧붙였다. '감자'는 '김부장'을 본 시청자라면 단번에 떠올릴 만한 장치다. 극 중 남실장은 금이빨(조복래 분)을 잔혹하게 고문하는 장면으로 강렬한 존재감을 남겼고, 해당 장면은 남실장의 냉혹함을 보여주는 대표적인 대목으로 화제를 모았다.

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그러나 여기서 끝이 아니었다. 박소진은 실제 남편 이동하까지 포토부스에 불러들였다. 화면 속 남실장과 현실의 이동하가 한 프레임에 동시에 등장하자 박소진은 "왼쪽이 진짜게 오른쪽이 진짜게?"라며 능청스러운 글을 남겼다.

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또 다른 사진에서는 이동하와 얼굴을 맞대거나 손으로 하트를 만드는 등 달달한 부부의 모습을 보여줬다. 박소진은 해당 사진을 두고 "왜 하두리 느낌이 나지"라고 적으며 추억의 셀카 감성까지 소환했다.

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특히 작품 속에서 서늘한 표정과 검은 슈트로 강렬한 악역을 소화했던 이동하가 아내 옆에서는 장난스러운 표정으로 포즈를 취하는 모습이 극명한 대비를 이뤘다. 이동하는 '김부장'의 남실장을 위해 6~7kg가량 체중을 늘리고 액션 연습에 매진했다고 밝힌 바 있다.

박소진 역시 '김부장' 방영 당시부터 남편의 작품을 적극적으로 응원해왔다. 첫 방송 무렵에는 이동하가 등장한 장면을 SNS에 올리며 남실장이 "무섭다"는 반응과 함께 본방사수를 독려하기도 했다.

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한편 박소진과 이동하는 2021년 드라마 '괴기맨숀: 디 오리지널'에 함께 출연하며 인연을 맺었으며, 연인으로 발전해 2023년 11월 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com