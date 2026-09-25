'무한상사' 10년 만에 정식 드라마로 부활…박명수·정준하 그대로 출격

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[스포츠조선 이지현 기자] '무한도전'의 전설적인 인기 코너 '무한상사'가 이번엔 실제 드라마로 돌아온다.

24일 박미선의 유튜브 채널에는 '하와수' 박명수, 정준하가 출연해 과거 '무한도전' 시절부터 이어진 인연과 근황에 대해 이야기를 나눴다.

이날 대화 도중 박미선이 정준하의 연기력을 언급하자 박명수와 정준하는 뜻밖의 소식을 전했다. 박미선이 정준하를 향해 "준하가 연기를 잘한다"고 하자 박명수는 "너는 연기만 못하잖아"라는 말을 들었다. 이에 박명수는 "나는 연기를 잘할 생각이 없다"고 받아쳤고, 박미선 역시 "너는 연기가 필요 없다. 사람들이 기대도 안 한다"고 농담해 웃음을 안겼다.

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그러자 두 사람이 깜짝 소식을 공개했다. 박명수와 정준하는 함께 드라마에 출연한다고 밝히며 '무한상사'를 다시 언급했다. 정준하는 "무한상사 드라마를 한다. MBC에서 8부작으로 드라마를 한다"고 설명했고, 작품에 대해 "20분짜리 정통 드라마 같다"고 귀띔했다.

특히 촬영 준비도 이미 본격적으로 시작된 상태였다. 정준하가 "내일 드디어 대본 리딩"이라고 밝히자 박명수는 돌연 "난 대본 읽어보지도 않았다"고 털어놨다. 이어 "사람들이 나한테 뭘 얼마나 기대하겠냐"며 특유의 너스레를 떨었다.

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정준하는 박명수의 연기 스타일에 대해 "명수가 연기라고 하면 다른 사람이 된다"며 "긴장을 많이 한다"고 폭로하기도 했다. 박미선은 박명수에게 연기라고 생각하지 말고 평소 모습을 그대로 보여주면 된다고 조언했다.

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두 사람이 언급한 작품은 '무한상사-하와수 네버다이'다. MBC '무한도전'에서 큰 사랑을 받은 '무한상사' 세계관을 새롭게 구성한 스핀오프 드라마로, 웨이브를 통해 올해 공개될 예정이다. 박명수와 정준하가 원년 캐릭터의 명맥을 이어 출연한다.

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'무한상사-하와수 네버다이'는 무한상사의 지박령이 된 '하와수'와 이들에게 저주가 있다고 믿는 직원들 사이에서 벌어지는 좌충우돌 소동을 그린다. 기존 '무한상사'의 핵심이었던 박명수와 정준하의 티격태격 케미가 새로운 이야기에서도 이어질 전망이다.

앞서 '무한상사'는 2011년부터 '무한도전'에서 가상의 회사를 배경으로 직장인의 애환을 풀어낸 콩트로 큰 인기를 끌었다. 특히 2016년에는 김은희 작가와 장항준 감독이 참여한 '무한상사-위기의 회사원'으로 확장돼 정극에 가까운 드라마 형식을 선보이기도 했다.

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약 10년 만에 '무한상사'가 독립된 드라마 형태로 다시 시청자들을 만나게 된 가운데, '박 차장' 박명수와 '정 과장' 정준하가 어떤 모습으로 돌아올지 관심이 쏠린다.

olzllovely@sportschosun.com