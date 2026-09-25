"성형한 이지혜, 잘못되더라도.." 문재완, 아내 인중축소에 심각했던 속내

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 인중 축소 수술을 받은 당시, 남편 문재완의 뜻밖의 반응이 공개돼 관심을 모았다.

24일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '500만 구독자 유튜버 헤이지니! 56평 럭셔리 하우스 대공개(육아고민, 논란해명)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 제작진은 두 사람을 두고 공통점이 많다며 시술을 즐겨 하는 점도 비슷하다고 언급했다. 이에 이지혜는 헤이지니에게 "2026년 목표가 '고급스럽게 예뻐지기'라던데, 그게 무슨 의미냐"고 물었다.

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헤이지니는 출산 이후 자신의 외모를 정돈하고 싶었다고 털어놨다. 그는 "단정해지고 싶었다"며 "둘째를 낳고 나니까 어떻게 수습해야 되지 싶더라. 나이도 들었는데 출산을 두 번 하니까 확 무너지더라"고 솔직하게 말했다. 이어 "깔끔해지고 싶었다. 라인을 정돈하는 게 목표였다"며 헤어라인 시술 등을 받았다고 밝혔다.

하지만 이지혜가 "고급스럽게 예뻐진 것 같냐"고 묻자 헤이지니는 오히려 이지혜에게 시술 병원을 추천해달라고 요청해 웃음을 자아냈다.

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이지혜 역시 자신의 경험을 공개했다. 그는 "저도 실 리프팅하고 '인중 축소 수술'도 살짝 했다. 이것저것 했다"고 솔직하게 밝혔다.

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이때 남편 문재완은 이지혜의 인중 축소 수술 당시를 언급하며 "하면서 깨달은 바가 있지 않냐"고 물었다. 이지혜는 이에 "고생했다"고 답하며 당시 상황을 떠올렸다.

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특히 수술 직후 남편의 반응에 대한 이야기도 나왔다. 이지혜는 "수술한 다음날 남편과 서로 바라봤는데 남편이 눈치 보면서 웃더라. 너무 기분 나빴다"고 당시 서운했던 마음을 털어놨다.

이에 문재완은 당시 자신이 했던 생각을 솔직하게 밝혔다. 그는 "사실 그때 무슨 생각까지 했냐면, 와이프가 설사 잘못되더라도 사랑해줘야지, 나는 모든 걸 감싸 줘야지라는 생각을 했다"고 말했다.

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한편 이지혜는 지난해 연말 인중 축소 수술을 받은 뒤 달라진 외모를 공개해 화제를 모은 바 있다.

특히 수술 초기에는 입이 잘 다물어지지 않는 등 다소 어색한 모습이 포착되면서 온라인에서 여러 반응이 나오기도 했다. 당시 이지혜의 모습을 본 유튜브 제작진 역시 "사진보다 실제가 덜하다. 원래 '토끼 같다', '쥐 같다'는 말까지 나왔다"고 솔직한 반응을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com