승재 SNS 돌연 삭제..고지용, 전처 허양임에 "子 사진 올리지마" 법적 대응

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용과 전처인 가정의학과 전문의 허양임의 아들 승재 군이 최근 개설했던 SNS 계정을 삭제한 것으로 보인다.

승재 군은 지난달 개인 SNS 계정을 개설해 자신의 일상을 담은 짧은 영상 등을 공개하며 팬들과 소통해왔다.

특히 승재 군은 해당 계정에서 어머니 허양임만을 팔로우해 눈길을 끌었다. 그러나 현재 해당 계정이 더 이상 확인되지 않으면서 SNS 활동을 중단한 것으로 보인다.

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승재 군의 SNS 계정이 사라진 시점은 부모인 고지용과 허양임이 아들의 사진 및 영상 게시 등을 두고 갈등을 빚고 있는 상황과 맞물려 관심을 모으고 있다.

최근 고지용은 허양임을 상대로 면접교섭 방해 금지와 아들의 사진 및 영상을 SNS 등에 게시하지 말 것을 요구하며 법적 조치에 나섰다.

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고지용 측은 소속사를 통해 "아이를 보여주지 않는 태도와 아동보호법 위반을 경고해도 무시하고, 병원 홍보에 아이를 이용하는 것에 도저히 참을 수 없었다"고 입장을 밝혔다.

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앞서 허양임은 SNS와 유튜브 등을 통해 아들과 함께한 일상을 공개해왔다.

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고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 세 사람은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 하지만 지난 7월, 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 밝혔다. 두 사람은 양육비 및 아들 면접교섭 문제를 둘러싸고 법적 분쟁에 돌입했다.

jyn2011@sportschosun.com