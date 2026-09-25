정미애, 심수봉 저격 몰랐다…"무대 끝나고 인사한 게 전부" 뒤늦은 입장

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 정미애 측이 가수 심수봉의 수년 전 저격 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에서는 '[단독] '김다현 무대 탓이라더니..' 심수봉, 후배 정미애 또 저격? 직접 취재한 '반전 전말''이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 온라인에서는 심수봉이 후배 가수 김다현 뿐 아니라 수년 전 정미애까지 공개 저격했다는 의혹이 불거져 논란이 되고 있다. 네티즌 A씨는 "몇 년 전 대구 공연에서 정미애 가수가 인기 없을 때 먼저 나와 분위기를 살리려고 최선을 다했는데 그 다음에 나온 심수봉이 '저 사람도 가수냐'고 했다"고 밝혔다.

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A씨는 "(심수봉이) '저렇게 목소리 큰 사람 내 앞에 세우지 말라'더라. 당시에도 참 이상하다 생각했는데 이번에도 또 이런 멘트를 했다. 설령 마음에 들지 않더라도 후배들이 클 수 있도록 선배의 모습을 보여주는 게 맞지 않냐"고 지적했다. 이후 해당 공연을 봤다는 네티즌들의 추가 댓글이 이어지면서 A씨의 주장에 힘이 실렸다.

이에 이진호는 대구의 한 은행권 행사에서 두 사람이 함께 무대에 오른 건 사실이라 밝혔다. 당시 행사 관계자에 따르면 당시 심수봉의 건강 상태가 좋지 않았다고. 이진호는 관계자의 말을 빌려 "심수봉의 다리가 무척이나 불편한 상태였다고 한다. 심수봉 컨디션이 좋아 보이지 않아 휠체어 타고 이동할 정도로 몸 상태가 좋지 않다"고 밝혔다.

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이진호는 정미애 측에도 확인을 해봤다. 정미애 측 관계자는 이진호에게 "그런 행사가 있었던 건 맞지만 무대를 내려오느라 심수봉 씨가 해당 발언을 했던 건 직접 듣지 못했다. 무대가 끝난 후 인사를 드리고 온 게 전부"라고 밝혔다.

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한편, 심수봉은 지난 20일 한 행사 무대에 올라 앞서 무대를 펼친 19살 후배 가수 김다현을 공개 저격해 논란이 됐다. 심수봉은 "제 앞에 노래 부른 여자가 제 머리를 어지럽게 만들었다. 여기 혹시 그 매니저가 와있냐"며 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지 삶이 뭔지도 모르는 거 같다. 노래를 듣고 있는데 너무 힘들어서 여러분 앞에서 얘기한다. 앞으로 내 앞에 선수라고 내보내지 말아달라. 노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니"라며 김다현을 향한 쓴소리를 했다. 공개적으로 어린 후배 가수를 지적하는 모습에 대한 비판이 쏟아졌지만, 이후 김다현의 무대를 보고 여론이 반전되는 듯했다. 하지만 심수봉이 과거 무명이었던 정미애의 무대에 대해서도 똑같이 지적한 것이 알려지며 논란이 더해지고 있다.

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wjlee@sportschosun.com