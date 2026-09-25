'월 매출 1억 4천' EXID 혜린, 타코집 운영 후 탈모 진단 "두피가 피를 토해"

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[스포츠조선 이우주 기자] EXID 혜린이 탈모 진단에 충격을 받았다.

24일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에서는 '살롱 오픈했는데 첫 고객부터 '탈모'인 건에 대하여…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

EXID 혜린은 이지현에게 두피 관리를 의뢰했다. 혜린은 "제 몸을 네 개로 쪼개고 싶다"며 뮤지컬, 타코집 운영, DJ,아이돌로 바쁜 근황을 공개했다. 혜린은 지난 3월 타코집을 오픈해 요식업 사업가로 변신했다. 이후 한 유튜브 채널을 통해 "평균적으로 월 매출은 1억 4천만 원이고 비용을 모두 제외하면 순수익은 4천만 원"이라 밝혀 화제가 됐다.

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놀란 이지현은 "너 잠은 자냐"며 "너 그러다 죽어. 아직 젊어서 그렇지 이대로 계속 살면 진짜 죽는다"고 기겁했다. 혜린은 두피 고민에 대해 "오랜 탈색을 반복하다 보니까 두피가 매우 약해져 있다. 얇은 모발과 민감한 두피를 가지고 찾아왔다"고 밝혔다. 두피 카메라로 혜린의 모발을 살펴본 이지현. 혜린의 두피는 잔뜩 예민해져 붉어진 상황. 이지현은 "얘네가 아픈 거다. 붉고 예민해진 것부터 해결해줘야 한다"며 "애들이 지금 피를 토하고 있다. 붙임머리 계속 할 거냐. 꼭 피스로 바꿔라"라고 강조했다.

심지어 혜린은 탈모 진단까지 받았다. 이지현은 "두피 관리가 많이 시급하다. 붙임머리의 영향으로 아플 수 있다. 최대한 자극 안 하게 좋은 걸로 영양 꽉꽉 채워주고 진정시켜주겠다"고 밝혔다. 이에 혜린은 "뒤를 볼 일이 없다. 누가 얘기할 일이 없었다"며 탈모 진단에 충격을 받았다.

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이지현은 "난 애라도 있지 자기는 애도 없는데 왜 이렇게 열심히 사냐"고 속상해했고 혜린은 "그 이유에 대해 생각해보니까 우리는 선택을 받아야지만 일하지 않았냐. 불안한가 보다. 내가 맨날 찾아서 일을 했다. 가만히 아무것도 안 하는 행동을 못하겠다. 잘 쉬는 방법을 찾고 싶다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com