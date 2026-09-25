박미선, '유방암 치료' 끝난 지 1년…"검진 수치, 아프기 전보다 좋아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박미선이 유방암 치료를 마친 뒤 받은 정기 검진 결과를 공개했다.

24일 유튜브 채널 '미선임파서블'에는 '"입 닫고 빵이나 먹어".. 오늘도 싸우는 명수와 준하'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박미선은 박명수, 정준하와 이야기를 나누던 중 건강을 겪고 달라진 생각을 털어놨다.

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박미선은 "나이가 들수록 한 번 아프고 나니 너무 많은 사람은 필요 없다는 걸 느꼈다"면서도 "친구는 있어야겠다. 혼자 있는 건 너무 외롭지 않냐"며 두 사람의 우정을 부러워했다.

이어 박명수가 조심스럽게 건강 상태를 묻자 박미선은 "많은 분들이 아프고 난 뒤에 괜찮냐고 물어본다. 그런 질문을 안 해야 된다"고 말했다. 그러면서 최근 검진 결과를 직접 전했다.

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박미선은 "치료 끝나고 1년 지났다. 지난주 정기 검진을 했는데 그전보다 훨씬 수치가 건강하게 나왔다"며 "아프기 전보다 수치가 좋다. 운동하고 즐겁게 살고 있다"고 밝혔다.

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박미선은 2024년 유방암 진단을 받고 치료에 전념했다. 이후 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족'에서 남편 이봉원과 함께 MC를 맡으며 방송에 복귀했다.

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narusi@sportschosun.com