박세리, 새 타운하우스 최초 공개…초록 테라스·지하 비밀 공간까지 '완벽' ('전참시')

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[스포츠조선 이우주 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서 '리치 언니' 박세리의 로망을 가득 담은 NEW 타운하우스와 역대급 집들이 현장이 공개된다.

내일(26일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·김해니·이다운·서예나·강연주, 작가 여현전) 417회에서는 최근 타운하우스로 이사한 박세리의 새 보금자리가 최초 공개된다.

화이트 톤의 세련된 거실과 각종 식기들로 가득찬 주방 등 박세리의 맥시멀 취향이 고스란히 담긴 'NEW 세리 하우스'가 시선을 사로잡는다. 1층과 2층엔 초록빛 테라스가, 지하 1층 비밀 공간으로 내려가면 프라이빗 시네마룸과 각종 주류가 빼곡한 술장고까지 등장한다고.

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'큰손언니'는 집들이 스케일도 남다르다. 'NEW 세리 하우스'를 찾아준 첫 번째 손님들을 위해 정성껏 준비한 과일 8박스와 20kg 갈비찜, 토마호크와 꽃등심 등 각종 소고기, 여기에 조각용(?) 초대형 얼음 7자루까지. '박세리표' 홈파티를 제대로 선보인다고 해 놀라움을 더한다.

운동선수 후배들과 함께한 집들이에서는 예상치 못한 결혼 토크가 펼쳐진다. 메이저 대회 우승과 명예의 전당 입성까지 이룬 박세리가 "무엇보다 결혼이 제일 어려웠다"고 털어놓은 것. 박세리에게 남은 가장 어려운 숙제, '결혼'에 대한 솔직한 생각을 밝히며 현장을 발칵 뒤집었다고 해 그 전말에 관심이 쏠린다.

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박세리의 로망 가득 NEW 타운하우스부터 '큰손 언니'의 스케일을 제대로 보여주는 역대급 집들이 현장은 내일(26일) 토요일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com