이승기 "31개월 딸, 아빠 노래한다고 유치원서 자랑스럽게 말하고 다녀"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이승기가 31개월 딸을 자랑했다.

24일 이승기는 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 공개했다.

이승기는 근황에 대해 "거의 요새 삶이 진짜 일, 가족 딱 두 가지다. 집에서도 그냥 육아 같이 하고 주말 되면 애기데리고 나가거나"라고 밝혔다.

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31개월 딸에 대해서는 "말도 엄청 잘한다. 내 기억으로는 2살 때부터 말이 갑자기 터졌다"며 "내 영상을 엄청 본다. 내가 방송 나가서 노래한 것들을 계속 보고 차에서도 계속 틀어달라 한다"고 밝혔다. 이승기는 "내가 아빠인 건 당연히 인지했고 아빠가 노래하는 사람이라는 거까지 안다. 내 앞에서는 전혀 그런 얘기를 안 하는데 유치원 가서 가끔 우리 아빠 노래하는 사람이라고 자랑스럽다는 듯이 얘기한다. 내 앞에서는 전혀 티를 내지 않는다. 노래하는 거 보여달라 해서 보여주면 가만히 본다"고 흐뭇해했다.

결혼, 육아 후 소비습관도 달라졌다는 이승기는 "운전하는 시간이 너무 좋아서 아무데나 간다. 멀리 가면 기름값도 많이 나오고 피곤하다. 옛날에는 무조건 가까운 데가서 기름 넣는데 이제는 결혼하고서는 검색해본다. 한두 번 하다 보니까 비싼 데서 안 넣게 된다"고 밝혔다.

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유튜브 채널 개설을 앞둔 이승기는 "처음에 너무 홍보하지 말자. 쥐죽은 듯이 시작하자. 안 돼도 '우리 그냥 재미로 했어요' 하자. 적극적으로 홍보하지 말자. 누가 알까 봐 두렵다"고 토로했다.

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wjlee@sportschosun.com