헤이지니, 아픈 둘째 빼고 떠난 가족여행 논란…"아기 아픈데 꼭 갔어야 했나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 헤이지니가 둘째 아이를 데려가지 않고 가족여행을 떠났다가 비판받은 일에 대해 당시 상황을 설명했다.

24일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 공개된 영상에서 헤이지니는 두 아이의 육아 이야기를 나누던 중 둘째 승유가 빠진 부산 여행을 언급했다.

헤이지니는 당시 승유가 중이염을 앓고 있었다며 "중이염이 끝나지 않더라. 6개월 동안 항생제를 먹었다"고 말했다.

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이어 "조심할 때였고 조금이라도 감기 기운이 있거나 증상이 보이면 집에 두는 편이었다"고 설명했다.

부산 일정에 대해서는 "오래전부터 약속을 잡아둔 상태였다. 원래 며칠을 다녀오려고 했는데 중이염이 계속돼 1박 2일만 다녀왔다"고 밝혔다.

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헤이지니는 승유를 두고 떠나는 마음이 편하지 않았다고 털어놨다.

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그러면서 "부모님이 함께 계셨고, 이미 잡혀 있던 약속을 취소하기도 쉽지 않았다"며 "엄마들, 부모님들마다 교육관이 다르듯 서로의 생각이 달랐던 것 같다"고 말했다.

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이어 "아기가 아픈데 꼭 여행을 갔어야 했느냐"고 바라본 시청자들도 있었다며 당시 제기된 비판을 직접 언급했다.

narusi@sportschosun.com