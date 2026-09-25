유재석 "결혼식마다 '사회 더럽게 못 본다'고 해…더 나가면 'X' 날려" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 유재석의 결혼식 고정 멘트가 공개됐다.

25일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 '추석 가족 모임은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재, 지석진, 남창희, 이광수, 양세찬이 출연했다.

양세찬은 "'핑계고'에서 창희 형을 처음 본다"고 반가워했고 이광수 역시 그렇다고 밝혔다. 이에 지석진은 이광수에게 "알긴 아냐. 창희랑 사석에서 처음 보지 않냐"고 물었지만 남창희는 "20년 됐다. 광수가 신인일 때부터 봤다"고 밝혔다. 유재석은 "얘네끼리 자주 본다"고 설명했고 당황한 지석진은 "나한테 연락 안 하고 모이는구나"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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유재석은 남창희의 결혼을 언급하다 돌연 이광수에게 "너 왜 결혼식 안 왔냐"고 버럭했다. 이에 이광수는 "나 형 옆에 앉았잖아요"라고 어이없어하며 "형이랑 같이 앉아서 사회 더럽게 못 본다 했다. 그게 나"라고 폭로했다. 남창희는 "재석이 형은 어느 결혼식을 가도 '사회 더럽게 못 본다' 한다"고 밝혔고 지석진 역시 "고정멘트다. 친한 애들한테 그렇게 한다. 친하지 않은 사람한테는 그렇게 안 한다"고 밝혔다.

유재석은 "내 친한 사람이 사회 보면 기본 멘트가 '사회 더럽게 못 본다', '형편 없다'다. 거기서 더 나가면 'X' 자 나간다"고 밝혔다. 양세형은 "X 나온 게 병재랑 세형이 형 아니냐"고 물었고 유재석은 "병재하고 세형이가 우리 쪽을 봐서 (X자를 했다)"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com