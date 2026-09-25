유퉁, 심수봉 '김다현 비하 사태'에 직격..."가수의 사망선고"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 겸 방송인 유퉁이 후배 가수 김다현을 향한 발언으로 논란을 빚은 심수봉에 대해 "생방송은 안 된다"며 자신의 생각을 밝혔다.

유퉁은 지난 23일 자신의 채널에서 최근 '진안고원 트로트 페스티벌' 무대에서 불거진 심수봉의 발언을 언급했다.

당시 심수봉은 김다현의 무대를 두고 "노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다", "저런 선수는 내보내지 말아 달라"고 말해 비판을 받았다.

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유퉁은 심수봉이 자신의 발언에 놀랐다고 한 점을 거론하며 "심수봉 선배님에 대한 이야기 때문에 갑론을박 뜨거울 필요가 없다. 우리가 넓은 마음으로 이해를 해줄 수밖에 없다"고 말했다.

그러면서도 향후 생방송 출연에 대해서는 냉정한 의견을 냈다.

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그는 "생방송은 안 된다"며 "내가 볼 때 이번 사태는 심수봉이란 가수의 사망선고"라고 말했다.

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심수봉의 발언이 가수 활동에 큰 타격을 줄 수 있다는 유퉁의 개인적인 평가다.

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유퉁은 김다현의 무대 구성에 대해서도 "중간에 애잔한 노래를 하나라도 불렀으면 댄스곡이 훨씬 더 빛났을 것"이라며 아쉬움을 전했다.

앞서 심수봉은 논란이 커지자 특정인을 망신 주려던 것은 아니었다고 해명하고 김다현에게 직접 전화해 사과했다.

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narusi@sportschosun.com