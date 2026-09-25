“임영웅 오면 다른 가수 못 부른다. 행사비 1억 이상”..확 달라진 2026 트로트 행사 시장

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[스포츠조선 박아람 기자] 2026년 추석을 앞두고 트로트 가수들의 행사비 현황이 공개됐다. 최근 트로트 행사 시장에서는 기존 최상위권 가수들과 함께 박지현, 박서진, 김용빈 등 새로운 강자들의 약진이 두드러지고 있는 것으로 전해졌다.

지난 24일 채널 '리스팩트 이진호'에는 '2026년 트롯 가수 행사비 전격 공개.. 확 달라진 TOP5 순위'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이진호는 2026년 추석을 맞아 트로트 가수들의 행사비와 최근 행사 시장의 변화를 짚었다.

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업계에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 임영웅의 경우 실제 행사비가 구체적으로 공개된 것은 아니지만, 업계에서는 1억 원 이상의 금액이 거론되고 있다고 이진호는 전했다.

이진호는 "업계에서는 1억 이상일 것이다라고 추측, 예측만 하는 것"이라며 "행사에서 한 사람에게 줄 수 있는 최대치가 거의 1억 수준이 아닐까. 임영웅 씨가 오면 다른 가수들을 못 부른다"고 설명했다.

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실질적으로 행사 출연이 가능한 최상위권 가수 가운데서는 김호중이 약 5,000만 원 수준으로 언급됐다.

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이진호는 "바로 김호중 씨가 약 5천만 원 수준으로 파악이 됐다"고 밝혔다.

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이어 영탁과 이찬원은 각각 약 3,800만 원과 3,500만 원 수준의 행사비가 형성된 것으로 전해졌다.

최근 트로트 행사 시장에서 눈에 띄는 변화는 박지현, 박서진, 김용빈 등 이른바 '다크호스'들의 약진이다.

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특히 박지현은 약 3,000만 원 수준의 행사비가 거론되며 빠른 상승세를 보이고 있다. 이진호에 따르면 박지현은 오는 10월에만 25개 이상의 행사를 소화할 예정인 것으로 전해졌다.

김용빈과 박서진 역시 약 2,500만 원 선의 행사비가 언급되며 상위권 가수들과의 격차를 빠르게 좁혀가고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 2026년 트로트 행사 시장은 임영웅을 비롯한 기존 최상위권 가수들의 독주와 함께 새로운 스타들의 성장세가 동시에 나타나는 양상이다.

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다만 이날 공개된 행사비는 각 가수의 공식적인 출연료가 아닌 업계 관계자들의 추정 또는 영상에서 언급된 파악 금액인 만큼, 실제 계약 조건이나 행사 규모 등에 따라 차이가 있을 수 있다.

tokkig@sportschosun.com