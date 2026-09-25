유재석, 고열로 녹화 취소하더니…정준하 가게서 포착된 얼굴에 "이때부터 아팠나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 유재석이 감기 몸살로 녹화를 취소한 가운데, 정준하의 새 가게를 찾은 모습이 담긴 영상이 뒤늦게 주목받고 있다.

최근 한 네티즌은 자신의 SNS에 정준하가 서울 강동구에 문을 연 요거트 아이스크림 매장 방문 영상을 올렸다.

영상 속에는 마스크를 쓴 유재석과 주우재가 매장에 들어와 제품을 맛보는 모습이 담겼다. 두 사람을 본 정준하는 환한 미소로 반겼다.

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영상이 퍼지자 일부 누리꾼은 유재석의 안색을 두고 "이때부터 아팠나", "핼쑥해 보인다"는 등 걱정 어린 반응을 보였다.

다만 영상의 정확한 촬영 시점과 당시 유재석의 건강 상태는 확인되지 않았다.

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앞서 소속사 안테나는 지난 22일 유재석이 감기 몸살에 따른 일시적인 고열 증세로 SBS '틈만 나면' 시즌5 녹화를 취소했다고 밝혔다.

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유재석은 촬영장까지 갔으나 몸 상태가 좋지 않아 녹화를 진행하지 못했다.

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한편 정준하는 최근 요거트 아이스크림 브랜드를 국내에 선보였다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 이번을 끝으로 새로운 외식 사업은 시작하지 않겠다고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com