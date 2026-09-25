주영훈 "부친상 후 치매 심해진 母, 낙상사고로 호전 가능성 없었는데…기적처럼 회복"

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[스포츠조선 이우주 기자] 작곡가 주영훈이 어머니의 건강 상태에 대해 이야기했다.

25일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '청담동 살다 학교 청소부 된 어머니'라는 제목의 영상이 게재됐다.

주영훈은 "지난해 3월에 아버님이 소천하시고 어머님이 혼자 계시다 보니까 치매 증상이 심해지셔서 여름, 가을에 거쳐 많이 염려하던 차에 가을에 낙상사고가 있었다. 병원에 갔는데 의사선생님이 '이대로 다시 집으로 모시기 어려울 거 같다. 요양병원을 알아보라'는 얘기에 많이 상심했다. 저희가 무리해서 집으로 모셨는데 그 후에도 기력이 없으시고 치매 증상과 더불어서 무기력증까지 더해지셔서 식사를 거의 못 하고 '이렇게 세상 떠나고 싶다'는 말을 볼 때마다 하셔서 가족들이 많이 속상하고 실망하고 매일 엄마와의 병간호로 사투를 벌였다"고 털어놨다.

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하지만 어머니는 기적적으로 건강을 회복했다고. 주영훈은 "낙상사고했던 고관절이 기적처럼, 뼈가 다쳤던 흔적조차 없을 정도로 깨끗해짐과 동시에 교회도 다닐 수 있을 정도로 걸으시고 기억력도 회복이 돼서 마치 아무 일도 없었던 것처럼 회복이 됐다"고 기뻐했다.

"간병이 힘들지 않았냐"는 질문에는 "아침은 제가 주로 보고 퇴근 후에 동생이 와서 보고 낮 시간에는 간호를 도와주는 분들이 와서 3교대로 어머니를 지켜봤다"고 밝혔다. 주영훈은 "호전될 가능성이 없다 생각하니까 갑작스러운 사고에 의한 게 아니라 자연스러운 노화 증상이라 받아들여야 한다. 내 일상이 되어야 한다는 게 불편함으로 느껴질 수 있다. 간호해준 분들은 아시겠지만 늘 마음이 어디선가 웃고 있어도 웃는 거 같지 않고 편하게 자려해도 마음 한편이 편하지 않다. 무엇보다 이렇게 늙어가는 엄마의 모습을 본다는 게 가장 큰 속상함인 거 같다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com