[속보] 박지현, '은중과 상연'으로 국제에미상 여자연기상 후보…韓 여배우 최초

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박지현이 국제에미상 여자연기상 후보에 이름을 올리며 글로벌 무대에서 연기력을 인정받았다.

국제텔레비전예술과학아카데미는 23일(현지시간) 제54회 국제에미상 각 부문 후보를 발표했다. 올해 시상식에는 22개국에서 출품된 작품들이 16개 부문에 걸쳐 경쟁을 펼치며, 총 64개의 후보가 선정됐다.

박지현에게 이번 후보 지명은 특별한 의미를 갖는다. 한국 여성 배우 가운데 국제에미상 연기상 후보로 선정된 첫 사례이기 때문이다.

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박지현은 넷플릭스 오리지널 시리즈 '은중과 상연'에서 천상연을 연기했다. 작품 속 상연은 친구 류은중과 오랜 세월 인연을 이어가는 인물로, 두 사람은 가까워졌다가 멀어지기를 반복하며 사랑과 질투, 동경과 미움이 뒤섞인 관계를 만들어간다.

김고은이 은중을 맡은 가운데 박지현은 상연의 젊은 시절부터 중년까지를 폭넓게 소화했다. 세월에 따라 달라지는 인물의 모습과 감정선을 표현해야 하는 만큼 박지현의 연기가 작품에서 중요한 비중을 차지했다.

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국제에미상 여자연기상 부문에는 박지현을 포함해 총 4명의 배우가 후보로 선정됐다. 벨기에의 모나 미나 레온, 멕시코의 바르바라 모리, 영국의 셰리던 스미스가 함께 후보에 올라 수상을 다툰다.

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'은중과 상연'은 공개 이후 국내에서도 꾸준히 작품성을 인정받았다. 지난 5월 개최된 제62회 백상예술대상에서 방송 부문 작품상과 극본상을 거머쥔 데 이어 6월 글로벌OTT어워즈에서는 베스트 크리에이티브상을 수상했다.

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이번에는 작품에 이어 배우 개인의 성과까지 국제 무대로 이어졌다. 박지현은 자신의 이름으로 국제에미상 후보 명단에 오르며 한국 드라마 배우의 해외 진출과 수상 도전이라는 측면에서도 주목받게 됐다.

한국 콘텐츠의 국제에미상 후보 지명은 박지현만이 아니다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '하이퍼나이프' 역시 TV영화·미니시리즈 부문 후보로 선정됐다. 박은빈과 설경구가 주연을 맡은 작품으로, 해외 작품들과 함께 수상을 놓고 경쟁한다.

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박지현이 한국 여성 배우 최초라는 기록에 이어 실제 트로피까지 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다.

제54회 국제에미상 시상식은 오는 11월 23일 미국 뉴욕에서 열린다. 수상 결과 역시 이날 공개된다.

tokkig@sportschosun.com