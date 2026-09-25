'다운증후군 작가' 서은혜, 임신 했다..♥조영남과 초음파 사진 들고 ‘활짝’

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[스포츠조선 박아람 기자] 다운증후군 작가이자 배우로 활동하고 있는 서은혜(개명 전 정은혜)가 임신 소식을 전해 관심을 모았다.

서은혜는 25일 자신의 소셜미디어를 통해 남편 조영남 씨와 함께한 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 두 사람이 나란히 서서 초음파 사진을 들고 있는 모습이 담겼다. 서은혜는 두 손으로 배를 감싼 채 밝은 표정을 짓고 있어 눈길을 끌었다.

해당 게시물을 접한 팬들과 누리꾼들은 두 사람에게 축하와 응원의 메시지를 보내며 새 가족의 탄생을 함께 기뻐했다.

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다만 서은혜는 임신과 관련해 별도의 구체적인 설명을 덧붙이지 않은 상황.

누리꾼들은 "축하해요", "아기가 생겼네요","귀한 선물을 주셨네요" 등의 축하 메시지를 전했다.

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서은혜는 화가로 활동하며 자신의 일상을 그림으로 표현해 왔다. 대중에게는 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'를 통해 배우로도 이름을 알렸다. 당시 한지민이 연기한 이영옥의 쌍둥이 언니 이영희 역으로 출연해 자연스러운 연기를 선보였다.

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이후에도 작품 활동과 미술 작업을 병행하며 꾸준히 대중과 만나왔다.

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서은혜는 지난해 5월 조영남 씨와 결혼했다. 두 사람은 발달장애인 일자리에서 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌으며, 조영남 씨는 서은혜보다 8세 연상이다.

결혼 이후에는 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'을 비롯해 개인 유튜브 등을 통해 부부의 일상을 공개하기도 했다.

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한편 두 사람을 둘러싼 이혼설이 온라인상에서 확산된 적도 있었지만, 서은혜가 직접 사실이 아니라고 밝히며 선을 그었다.

tokkig@sportschosun.com