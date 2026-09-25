‘억대 수익’ 유튜버 17명에 239억 부과…1명당 평균 14억 ‘폭탄’

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[스포츠조선 김준석 기자] 지난해 세무조사를 받은 유튜버 17명에게 부과된 세금이 총 239억원에 달한 것으로 나타났다. 1명당 평균 약 14억원이다.

25일 더불어민주당 정태호 의원이 국세청에서 제출받은 '2019∼2025년 유튜버 기획 세무조사 실적'에 따르면, 지방국세청은 지난 7년간 유튜버 84명을 세무조사했다.

이들에게 부과한 세금은 총 475억원으로, 1명당 평균 약 5억6500만원이다.

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연도별 부과 세액은 2019∼2022년 4년간 총 56억원, 2023년 91억원, 2024년 89억원이었다.

지난해에는 조사 인원이 2024년 21명에서 17명으로 줄었는데도 부과 세액은 239억원으로 크게 늘었다.

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지난해 부과액만 지난 7년간 총액의 절반을 넘는다.

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다만 이 금액은 유튜브 수익에 대한 세금만 뜻하지 않는다. 조사 대상자가 운영하는 다른 사업의 소득에 부과된 세금도 포함돼 있다.

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국세청은 올해 2월에도 탈세 혐의를 받는 유튜버 관련 사업자 16곳을 세무조사 대상으로 발표했다.

여기에는 악성 사이버 레커 3곳, 부동산·세무 분야 유튜버 7곳, 허위·부적절 콘텐츠 유포 유튜버 6곳이 포함됐다.

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정태호 의원은 1인 미디어 창작자의 후원금 등에서 거액 탈세 사례가 계속 확인된다며 성실신고를 유도하고 제도적 미비점을 보완해야 한다고 지적했다.

narusi@sportschosun.com