“돈 노린다고?”…홍진경, ‘최준희 이모할머니’ 옹호 발언만 돌연 삭제, 왜?

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍진경이 최준희의 이모할머니를 둘러싼 루머에 반박한 발언이 유튜브 영상에서 편집됐다.

지난 24일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 공개된 영상에는 홍진경이 친구들과 이야기를 나누던 중 이모할머니와 전화 통화를 하는 모습이 담겼다. 이모할머니는 "너희가 나를 살게끔 해줬다. 혼자서는 감당 못했다"며 고마움을 전했고, 홍진경은 "어떻게 친딸처럼 키우냐"고 말했다.

당초 영상에서 홍진경은 통화가 끝난 뒤 이모할머니와 고(故) 최진실의 오랜 인연을 설명했다. 이어 "이모가 무슨 준희 돈을 노린다는 둥 그런 이야기가 있어 이모 자식들이 너무 속상해했다"며 "정말 사랑으로 지금까지 애를 케어하신 분"이라고 강조했다.

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그러나 25일 오전 기준 영상에서는 이모할머니와의 통화 장면만 남아 있고, 홍진경이 루머에 관해 설명한 부분은 빠진 상태다. 영상이 수정된 이유는 알려지지 않았다.

앞서 최준희도 이모할머니를 둘러싼 소문에 "유언비어 퍼뜨리지 말아 달라"며 반박한 바 있다. 이모할머니는 지난 5월 최준희의 결혼식에서 화촉점화를 맡았다.

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narusi@sportschosun.com