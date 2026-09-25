"훌륭한 사람? 아무나 돼" 이효리, 이경규에 9년만 사과 "명언에 빠져 주제 넘어" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 이효리가 이경규를 만나 9년 만에 사과했다.

25일 JTBC '연애전쟁' 측은 ''제가 주제넘게…' 이경규에게 사과하고 싶은 일이 있는 이효리??'라는 제목의 영상이 게재됐다.

게스트 이경규를 만난 이효리는 사과하고 싶은 일이 있다고 밝혔다. 이효리는 "선배님 '한끼줍쇼'할 때 나갔는데 바른 말, 명언, 지적으로 보이고 싶다는 거에 빠져있을 때가 있었다"고 운을 뗐다.

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이효리는 2017년 JTBC '한끼줍쇼'에 출연했다. 당시 강호동은 한 아이와의 인터뷰 도중 "어른 되면 어떤 사람 될 거냐"고 물었고 이경규는 "훌륭한 사람 되어야지"라고 밝혔다. 이에 이효리는 "뭘 훌륭한 사람이 되냐. 그냥 아무나 돼"라고 밝혔고, 이 모습이 '센 언니의 인생 조언'으로 퍼지며 화제가 됐다.

이효리는 "그때 선배님이 좋은 말씀을 해주셨는데 제가 주제 넘게 했다. 근데 그게 마침 명언처럼 퍼졌다"며 "크고 보니까 죄송했다. 그냥 또 쿨하게 넘어가주셨다"고 이경규에게 사과했다. 이에 이경규는 "저거 보니까 기억 나는데 훌륭한 사람이 되라는 건 이야기 끝내라는 것"이라며 "저 친구 한 시간 정도 시달렸다. 저는 이미 5m 정도 떨어져있다. 내가 안 막았으면 저 친구 쓰러졌다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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서장훈은 "강호동 씨가 아이들을 가만히 두지 않는다. 지나가는 애를 다 인터뷰한다"며 "아이를 좋아하는 것 플러스 본인의 이미지를 위한 거다. 본인의 강한 이미지를 유하게 하기 위한 것"이라 밝혀 웃음을 더했다.

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이경규는 "초창기한테는 애들한테 많이 달려갔다. 그런데 애들이 말을 하다 지친다. 그러면 나무를 공부해와서 나무에 달라 붙는다. 말 못하는 짐승들한테 간다"며 "나 때문에 애가 살아난 거다. 마음에 두지 말라"며 이효리의 사과를 쿨하게 받아줬다.

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wjlee@sportschosun.com