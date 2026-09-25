주영훈 "목사였던 父, 내가 만든 노래 한 번도 안 들어…사탄의 음악이라 생각"

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[스포츠조선 이우주 기자] 작곡가 주영훈이 돌아가신 아버지를 떠올렸다.

25일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '청담동 살다 학교 청소부 된 어머니'라는 제목의 영상이 게재됐다.

주영훈은 생전 목회자였던 아버지를 떠올리며 "한평생 복음들고 자기 관리 못하셨다. 매일 성경만 보시고 어떻게 이렇게 융통성이라고는 없으실까 했던 아버지"라며 "다른 아픈 사람들 챙기시느라 당신의 건강은 전혀 돌보지 못해서 투석도 하시고 신장이식도 하신 걸 봐왔다. 한편으로는 한평생 고지식하게 세상 즐거움 모르고 교회 일만 하신 분의 말로가 저것 뿐일까? 이런 섭섭함도 있었다"고 털어놨다.

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아버지를 떠나 보낸 후 주영훈은 "나중에 귀도 안 들리셨고 시력도 다 잃으셨지만 큰 돋보기로 그 와중에도 불편한 몸을 일으키셔서 성경을 읽으셨다. 그 모습이 가장 기억에 남는다"며 "저희 아버지는 세상의 음악은 다 사탄의 음악이라고 돌아가실 때까지 생각하셨다. 제가 만든 노래도 들어본 적 없는 분이다. 제가 '미스터트롯', '미스트롯'에 나와도 보지 않으신다. 그조차도 사탄의 음악이라 생각하셨다. 그 정도로 세상 방송에 나오는 걸 보지 않으셨는데 그래도 '새롭게하소서'만 유일하게 아들이 출연하는 방송을 한회도 안 빼놓고 보셨다"고 밝혔다.

주영훈은 "제가 세상 방송 참 많이 하고 세상 음악을 참 많이 만들었지만 아버지에게 마지막으로 가장 큰 선물을 드린 건 '새롭게하소서'를 진행하면서 아버지를 흐뭇하게 한 게 가장 큰 효도를 한 게 아닌가 싶다"고 뿌듯해했다.

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wjlee@sportschosun.com