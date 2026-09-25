‘다운증후군 작가’ 서은혜, 임신 발표에 축하 대신 악플이..누리꾼들 ‘갑론을박’

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[스포츠조선 박아람 기자] 화가 겸 배우 서은혜가 남편 조영남과 함께한 사진을 공개한 가운데, 임신을 축하하는 분위기 속 일부 누리꾼들의 무례한 반응이 등장해 아쉬움을 남겼다.

서은혜는 25일 개인 계정에 조영남과 함께 촬영한 사진을 게재했다. 사진 속 두 사람은 초음파 사진을 손에 들고 밝은 표정을 짓고 있다. 서은혜 역시 배를 감싸 안은 모습으로 기쁜 분위기를 전했다.

해당 게시물을 접한 팬들과 누리꾼들은 두 사람에게 축하와 응원의 메시지를 보내며 새 가족의 탄생을 함께 기뻐했다. "축하해요", "아기가 생겼네요","귀한 선물을 주셨네요" 등 새 출발을 응원하는 댓글이 이어졌다.

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서은혜가 임신 사실이나 출산과 관련한 구체적인 사항을 직접 설명하지 않은 상황에서 일부 댓글은 다른 분위기를 보였다.

몇몇 누리꾼들은 부부의 출산과 양육에 대해 개인적인 판단을 내리거나 우려를 표하는 댓글을 남겼다. 당사자가 공개하지 않은 사정까지 추측하며 부부의 선택을 바라보는 시선에 대해 불편하다는 반응도 나왔다.

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특히 임신과 출산은 개인의 삶과 가족에 관한 민감한 영역인 만큼, 공개된 사진 한 장만으로 타인의 상황을 단정하거나 평가하는 것은 적절하지 않다는 지적이다.

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한편 서은혜는 2022년 tvN 드라마 '우리들의 블루스'에 출연하며 배우로 활동 영역을 넓혔으며, 본업인 화가로서도 꾸준히 작품 활동을 이어오고 있다.

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tokkig@sportschosun.com