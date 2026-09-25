김창열, 30년 전 팬 욕설 사과했더니 '또 폭로'…"환갑 때까지 사과만 할 듯"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 DJ DOC 김창열이 약 30년 전 자신에게 욕설을 들었다는 팬의 글에 사과한 뒤, 잇따라 나온 과거 경험담에 대한 심경을 밝혔다.

지난 22일 한 누리꾼은 SNS에 어린 시절 DJ DOC 공연장에서 김창열에게 사인을 부탁했다가 "비켜 XX"라는 말을 들었다고 주장했다.

그는 그 일을 계기로 다른 그룹의 팬이 됐다며, 지금이라도 김창열에게 사인과 사과를 받고 싶다고 적었다.

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글이 화제가 되자 김창열은 해당 게시물에 "미안하다"는 댓글을 남기고 친필 사인 사진을 올렸다.

작성자는 "진짜 형이냐. 30년의 한을 풀었다", "오늘부터 나 창열이 형 팬"이라며 사과를 받아들였다.

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이후 온라인에는 과거 김창열에게 사인을 요청했다가 폭행을 당했다거나 무례한 말을 들었다는 다른 누리꾼들의 주장도 등장했다. 당시 상황이 확인된 것은 아니지만, 김창열은 이들에게도 사과하는 반응을 보였다.

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김창열은 24일 SNS에 "골프 갔다가 와서 피곤해서 자고 일어났더니 난리가 났다"며 "이렇게 기억도 잘 안 나는 것들 파묘하면 환갑 때까지 사과만 할 것 같다"고 적었다.

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이어 "질질 끌어봐야 더 힘든 걸 늦게 깨달았다"며 앞으로 더 유연하고 의연하게 대처하겠다는 뜻을 전했다.

약 30년간 마음에 남아 있던 일을 꺼낸 팬은 김창열의 사과를 받아들였지만, 뒤이어 등장한 다른 경험담까지 사실로 확인된 것은 아니다.

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narusi@sportschosun.com