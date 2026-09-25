"최준희 이모할머니, ♥'11살 연상' 남편 오작교 아냐" 홍진경, 직접 루머 해명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 최준희의 이모할머니에 대한 루머를 대신 해명했다.

지난 24일 홍진경의 유튜브 채널에서는 '홍진경이 꽁꽁 숨겨둔 찐친들과 은밀한 대화'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍진경은 생전 故 최진실을 챙겨줬다던 이모와 안부 전화를 했다. 홍진경은 이모가 최진실의 자녀들까지 가족처럼 챙겨왔다며 "모르는 사람들이 이모가 준희 돌보는 사람이라 하고 무슨 준희 돈을 노린다는 둥 얘기가 나오니까 이모 자식들이 너무 속상해했다. 정말 사랑으로 지금까지 아이들을 케어하신 분"이라고 강조했다.

Advertisement

이에 한 네티즌은 25일 댓글을 통해 "진실이언니 이모님 너무 좋은 사람인 게 전화로도 느껴진다. 준희님 남편 분도 소개시켜줬다던데 맞냐"고 물었고 홍진경은 "준희가 처음 남편을 만난 건 이모의 소개가 절대로 아니다. 왜 그렇게 소문이 난 건지...사실이 아니다. 그저 사랑으로 준희를 돌보아주신 분…마음의 상처가 이래저래 깊으시다. 모두 오해 없으셨으면 좋겠다"고 해명했다.

최진실의 딸 최준희가 지난 5월 결혼식을 올리며 최준희가 가족처럼 생각하는 이모할머니에 대한 여러 루머가 불거졌다. 특히 2003년생인 최준희가 11살 연상의 남편과 오랜 기간 연애 끝 결혼을 발표하며 교제 시점에 대한 의혹이 불거진 가운데, 오작교가 이모할머니라는 주장까지 나와 논란이 되기도 했다. 한 유튜브 채널에 따르면 최준희가 고등학교 2학년 재학 당시 이모할머니와 부산 여행을 떠났는데, 거기서 만난 지인 할머니가 데려온 인물이 지금의 남편이라는 것.

Advertisement

결혼식에서도 외할머니 대신 이모할머니가 신부 측 한복을 입고 화촉점화를 맡아 여러 루머가 퍼졌다. 이에 최준희는 "유언비어 퍼뜨리지 말아달라. 온 가족이 분노 중이다. 시터니 뭐니 되도 않는 소리들을 해댄다"며 분노했다.

Advertisement

한편, 홍진경이 이모할머니에 대해 해명하는 영상은 지난 24일 돌연 편집됐다. 이에 홍진경은 "제작진이 준희 이모할머니 관련해서 불필요하다고 생각한 부분을 삭제했다고 한다. 저 위해서 그런 거 같은데 좀 민망하다"며 "제가 삭제한 건 아니오니 오해하지 마시고 저는 더 재미난 영상 만들어서 돌아가겠다"고 설명했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com