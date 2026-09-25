미미, 일부 아이돌 인사 태도에 분노…"꺼드럭거리는 게 기본"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 오마이걸 미미가 방송국에서 마주친 일부 아이돌의 무성의한 인사 태도에 불만을 드러냈다.

24일 유튜브 채널 '십이층'의 웹예능 '영업중'에 출연한 미미는 "방송국에 가면 많은 아이돌, 가수분들을 보지 않나. 꺼드럭거리는 게 기본으로 장착된 분들이 있다"고 말했다.

이어 "관심이 있든 없든 인사하는 모습만 봐도 열받는다"며 지나가면서 무심하게 인사하는 모습을 흉내 냈다.

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미미는 "그런 모습을 너무 많이 봐서 관심이 없는 걸 수도 있다. 인사를 할 거면 밝게 하면 되는 거 아니냐"고 덧붙였다. 특정 인물을 지목하지는 않았다.

이날 발언은 연애 이야기를 나누던 중 나왔다. 미미는 고등학교 시절 50일간 교제한 것이 마지막 연애라며, 이후 마음이 간 사람이 있었느냐는 질문에 "없다"고 답했다.

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미미는 썸을 타며 감정을 주고받는 과정도 자신과 맞지 않는다고 했다. 그는 "특유의 플러팅하는 게 꼴 보기 싫다"며 마음에 든다면 에둘러 표현하기보다 직접 말해주길 바란다고 밝혔다.

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narusi@sportschosun.com