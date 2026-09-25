'다운증후군 작가' 서은혜, 배 감싼 초음파 사진...AI였다 "아이 갖지 않기로 합의" [종합]

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[스포츠조선 정안지 기자]다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)의 임신설은 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

25일 유튜브 채널 '니얼굴 은혜씨 Eun hye'에는 "은혜 작가의 임신설은 전혀 사실이 아니며 두 사람은 아이는 갖지 않는 것으로 서로 합의하고 일상의 삶과 경제적 활동을 이어가고 있다"라면서 서은혜, 조영남 부부의 임신설은 사실이 아님을 밝혔다.

이어 "느닷없는 임신설에 '그냥 웃지요' 은혜 작가 지인으로부터 받은 앱을 통해 추석 인사 카드를 만드는 과정에서 우연히 생성된 AI 이미지다"라며 임신설이 불거졌던 사진의 정체에 대해 설명했다. 그러면서 "은혜 작가가 해당 이미지를 SNS에 올림으로 인해 충분히 그러한 오해를 불러일으킬 수 있었습니다만 일종의 해프닝으로 여겨주시면 감사하겠다"라고 당부했다.

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마지막으로 "관련해서 많은 축하를 받기도 했다. 보내주신 축하는 우리 부부가 부모로부터의 완전한 독립과 경제적 자립을 위해 더 열심히 일하고 더 행복하게 사는 모습으로 보답하겠다"라고 덧붙였다.

앞서 이날 서은혜는 자신의 페이스북에 남편 조영남과 함께 초음파 사진을 들고 있는 이미지를 공개했다. 이어 서은혜는 양손으로 자신의 배를 감싸고 있었고, 부부의 뒤편으로는 아기용품이 가득 놓여 있었다.

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이에 두 사람이 임신한 것이 아니냐는 추측과 함께 축하가 쏟아졌다. 하지만 해당 사진은 얼마 지나지 않아 삭제됐다. 이후 사진 하단에서 AI로 생성된 이미지임을 암시하는 흔적이 발견되면서 AI 이미지가 아니냐는 의견이 제기됐다.

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임신설이 확산되자 서은혜 측은 직접 해명에 나섰고, 해당 사진이 AI로 만들어진 이미지였다는 사실을 밝히면서 해프닝으로 일단락됐다.

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한편, 서은혜는 2022년 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 출연해 많은 사랑을 받았다. 지난해 5월 조영남과 8살 나이 차이를 극복하고 결혼했다.

anjee85@sportschosun.com

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이하 유튜브 글 전문

느닷없는 임신설에 "그냥 웃지요" 은혜 작가 지인으로부터 받은 앱을 통해 추석 인사 카드를 만드는 과정에서 우연히 생성된 AI이미지입니다.

은혜작가의 임신설은 전혀 사실이 아니며 두 사람은 아이는 갖지 않는 것으로 서로 합의하고 일상의 삶과 경제적 활동을 이어가고 있습니다.

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은혜작가가 해당 이미지를 Facebook에 올림으로 인해 충분히 그러한 오해를 불러일으킬 수 있었습니다만 일종의 해프닝으로 여겨주시면 감사하겠습니다.

관련해서 많은 축하를 받기도 했습니다. 보내주신 축하는 저희 부부가 부모로부터의 완전한 독립과 경제적 자립을 위해 더 열심히 일하고 더 행복하게 사는 모습으로 보답하겠습니다.

감사합니다.

니얼굴 은혜씨 올림