양세찬, 연예인 아들 때문에 눈치 본 母에 먹먹 "논란 될까 봐 괜찮다고..짠해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 양세찬이 어머니가 비행기에서 승무원의 친절을 사양하고 창밖만 바라보던 모습을 떠올리며 마음이 짠했다고 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '추석 가족 모임은 핑계고｜EP.119'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 추석을 맞아 유재석을 비롯해 지석진, 이광수, 양세찬, 남창희가 한자리에 모였다.

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양세찬은 "작년부터 명절 제사를 없애기로 했다. 엄마도 나이가 있으시니까 제사 없애고 1년에 한두 번 여행을 가기로 했다"며 "작년에 엄마 모시고 형이랑 다낭을 다녀왔는데 엄마가 너무 좋아하셨다"고 말했다.

이어 비행기에서 어머니를 보며 마음이 쓰였던 순간도 떠올렸다. 그는 "좀 짠한 건 엄마가 비행기를 거의 타본 적이 없다. 그래서 그런 분이 아닌데 (승무원에게) 되게 차갑게 대했다"고 털어놨다.

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양세찬은 "나도 나름 엄마한테 해준다고 비즈니스 좌석으로 해드렸는데 승무원이 와서 친절하게 해주는데 민망하셨는지 다 '괜찮다. 안 먹는다'라고 하면서 창밖만 보고 있더라. 그게 약간 짠했다"고 전했다.

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그러면서 "'세찬이가 연예인이고 개그맨이니까 나를 신경 써주는구나'라고 생각하시는 거 같더라. 그래서 약간 짠했다"고 덧붙였다.

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이를 들은 유재석은 "당연히 스튜어디스는 승객분들한테 서비스를 제공하는 건데 세찬, 세형이랑 같이 있으니까 연예인 어머니라 본인을 특별대우 하는 줄 안 거다"라며 어머니의 마음을 이해했다.

양세찬은 "(혹시라도) 논란될까 봐 계속 괜찮다고 하면서 창밖만 보시더라"며 "필요한 거 있으면서도 물어보면 없다고 하고 내 거 보고 '콜라 한잔 먹어도 돼?'라고 하더라"며 웃었다.

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이에 유재석은 "웃으면서도 한편으로는 짠한 기분이 들었겠다"며 공감했다.

또한 양세찬은 여행을 다녀온 뒤 홀로 지내는 어머니를 만나기 위해 동두천 본가를 더 자주 찾고 있다고 밝혔다.

그는 "아버지 계실 때는 1년에 2번밖에 안 갔는데 아버지 돌아가시고 나서 엄마랑 1년에 많이 봐야 10번도 못 보는 거 같더라. 자주 안 갔다"고 말했다.

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이어 "그런데 다낭 여행 가서 엄마랑 사진 찍은 걸 봤는데 엄마가 많이 늙었더라. 그때 '세찬아, 이러면 안 된다' 싶어서 그때부터 자주 찾아뵈려고 한다"고 밝혔다.