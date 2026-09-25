"시누이 시키는 올케 봤냐고" 윤혜진, 시댁서 엄정화에 설거지 재촉

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[스포츠조선 조윤선 기자] 엄태웅의 아내 윤혜진이 시누이 엄정화에게 설거지를 재촉하는 장난을 치며 유쾌한 명절 풍경을 공개했다.

윤혜진은 25일 자신의 사회관계망서비스에 "시누이 설거지 시키는 올케 봤냐고..."라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 부엌에서 설거지하는 엄정화의 모습이 담겼다. 윤혜진이 다가가 "깨끗이 하고 있냐"고 묻자, 엄정화는 "네"라고 답한 뒤 "부엌에 가까이 오지 마세요"라며 그를 밀어냈다.

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윤혜진이 "아후~ 한참 걸리네"라고 농담하자 엄정화는 "오지 마세요. 가세요"라며 설거지를 이어갔다. 그러면서 "어휴 허리야"라고 너스레를 떨었다.

이에 윤혜진은 "빨리빨리 하고 와요"라며 장난스럽게 받아쳤다. 장난을 주고받는 두 사람의 격의 없는 모습에서 편안한 가족 분위기가 묻어났다.

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또 윤혜진은 "시댁♥ 어머님 밥"이라는 글과 함께 명절 음식이 한 상 가득 차려진 시댁 밥상을 자랑하기도 했다.

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한편 국립발레단 수석 무용수 출신인 윤혜진은 2013년 엄정화의 동생인 배우 엄태웅과 결혼했으며, 딸 엄지온 양을 두고 있다.