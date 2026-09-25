오윤아, 日서 경찰에 둘러싸여 '멘붕'…♥남편 포착한 황당한 순간 "이런 경우 처음"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 일본 여행 중 경찰에 둘러싸인 모습이 공개돼 놀라움을 안겼다.

25일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 "다이어트 포기한 도쿄 맛집 투어"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 오윤아는 도쿄 맛집을 찾은 가운데 "아까 거기서 약간 멘털이 나갔다. 벌써 체력이 떨어진 상태"라며 지친 기색을 보였다.

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이때 제작진은 오윤아가 일본 경찰에 둘러싸여 있는 모습이 담긴 사진을 공개했다. 해당 사진은 오윤아의 남편이 촬영한 것으로 전해졌다.

사진을 본 오윤아는 "이게 무슨 일이냐. 말이 되냐. 이런 경우는 또 처음"이라며 당황스러워했다. 이에 제작진은 "오프닝이 '그것이 알고 싶다' 같다"라고 말했다.

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알고 보니 해당 사진은 지난주 공개된 영상에서 벌어진 렌터카 관련 해프닝 당시 촬영된 것이었다.

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당시 오윤아는 도쿄 도착 직 후 "큰일 났다. 우리가 렌터카를 빌린 업체 직원이 면허증은 안 갖고 왔다고 한다"라며 예상치 못한 상황을 전했다. 이어 "그래서 경찰이 왔다"라면서 "한 시간 넘게 기다렸다가 우리가 빌린 차를 가지고 왔는데 우리 차가 우리가 생각했던 차가 아니었다"라고 설명했다.

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오윤아는 "그래서 택시를 타고 호텔로 가고 있다. 호텔에서 렌터카를 알아봐야 할 것 같다"라면서 "엄청 힘들다. 여행 한 번 오는 게 쉽지 않다"라면서 토로하기도 했다.

이후 오윤아는 흔들렸던 멘털을 다잡고 본격적인 먹방에 나섰다. 다양한 음식을 맛보며 한층 밝아진 모습을 보인 오윤아는 힘들었던 여행 중 한때를 뒤로하고 즐거운 시간을 만끽했다.

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anjee85@sportschosun.com